Co dělat, abyste se ze všeho, co se na vás ze všech stran valí, nezbláznili

Třeba teď nedávno tam odborníci (rozuměj psychoterapeuti) radili, jak se zbavit úzkosti. Dva z pěti míní, že nejdůležitější je nesledovat zprávy. Další ale připouští, že jsou lidi, co chtějí být v obraze, takže zprávy sledovat potřebují a pro takovou eventualitu nabízí řešení v podobě návštěvy krizové linky první psychické pomoci. Pokud jednorázová telefonická pomoc nepomůže, máte zkusit psychoterapeutická sezení. Pro ty, kdo se obávají, že by na ně neměli, odborník zároveň poskytuje informaci, že většina pojišťoven až na deset takových seancí přispívá. (Hurá!)

Další možností, jak mírnit úzkost, je prý dechové cvičení, jež se musí ovšem odehrávat během toho sledování zpráv. Prostě si pustíte televizi, zhluboka se nadechnete, přičemž dbáte, abyste se nadechovali správně (tedy i do břicha), a pak dlouze vydechnete. Výdech musí být úplný a údajně musí být i slyšet. Zkoušela jsem to včera a musím uznat, že cvičení funguje. Vůbec nevnímáte, co v těch zprávách říkají, takže si je musíte pustit znova.

Teď zkouším metodu zápisníku, kam si má člověk, který má pocit, že jde všechno do kopru, každý večer poznamenat tři věci, jež byly ten den vlastně fajn. Tak třeba dneska jsem si zaznamenala, jak jsem neměla pravdu. Abyste rozuměli, můj problém je, že mám skoro vždycky pravdu. Dobře vím, že nejde o žádnou dobrou vlastnost a docela ráda bych se jí zbavila, aby se mi bližní přestali vyhýbat, kdykoli o něco jde. Hlavně neříkej, jak to dopadne, protože ono to tak opravdu dopadne, žadoní, když už mne musejí potkat. Hádáte správně, že moje pravdy bývají spíš negativní.

Tentokrát šlo jen o maličkost, vlastně o ten časopis, co čtu podrobněji, ale pak bych ho měla poslat dál. Tys ho zase vyhodil! Vystartovala jsem na muže, který má tu vlastnost, že všechny tiskoviny, ale hlavně to, co sám nečte nebo už přečetl, odnáší do kotelny a vzápětí do recyklovaného odpadu. Tvrdil, že nevyhodil, což ovšem tvrdí vždycky. Dokonce jsme se dobrých pět minut hádali. Tedy než protistranu napadlo podívat se za pohovku v místě, kde sedávám. No, časopis tam byl, asi mi sklouznul.

Jiný by se na mém místě styděl, já se radovala. Je nádherné nemít jednou pravdu! Teď už stačí jen dvě věci, které se ukáží taky fajn, takže budou zaznamenáníhodné. Pak se budu moci večer podívat na zprávy, aniž bych přidýchávala do břicha a vydýchávala hlasitě. Nebo abych musela volat na linku důvěry a objednávala se na psychoterapii.