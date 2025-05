Proč se váš puberťák schovává v oblečení? Široké džíny a velká mikina jako uniforma generace Z

Na květnové obálce britského magazínu Vogue stojí populární zpěvačka Billie Eilishová v něčem, co by mnozí ze starší generace nazvali neforemným hacafrakem. Hudebnice totiž pózuje v objemném béžovém kompletu, schovaná v maskáčové mikině s kapucí, na nohou černé válenky Ugg - zkrátka tak, jak to dnes mladí nosí, včetně detailů jako jsou úzké brýle a tmavá kontura kolem rtů.

Třiadvacetiletá Billie Eilishová je pro generaci Z idolem nejen díky své melancholické hudbě, v níž otevírá témata deprese a hledání sebe sama. Náctiletí na muzikantce milují i její módní vkus - genderově neutrální oblečení bez jakékoli siluety, tedy svršky příliš velké, neforemné, mimo módní kolonky a mainstream. A stejně jako generaci Z přitahuje svým šatníkem Billie Eilishová, inspiruje ji také influencerka Emma Chamberlainová, ale i topmodelka Bella Hadidová, hvězda Hailey Bieberová s mužem Justinem, či mladý talent Jaden Smith.

Nostalgie s příchutí 2000

Módní průmysl je marnivý, a aby se jeho kolečka neustále otáčela, servíruje nám nepřeberné množství stylových chutí. Pro každého něco! A tak módními rubrikami na jedné straně hýbe minimalistický trend quiet luxury, opulentní mob wife estetika, či outfity sladěné v hnědém tónu mocha mousse. A pak tu jsou stylové chutě náctiletých a dvacátníků, zkrátka těch, kteří se narodili někde mezi lety 1996 až 2010, a své šatníky vyplňují tím, co bylo v módě, když se sami narodili.

Co pro květinové děti byly džínové zvonáče, to jsou pro generaci Z široké džíny a oversized mikina. S létem vytáhnou crop topy odhalující pupík či fotbalový dres, který nosí, ať jsou či nejsou sportovního vyznání. Do deště vyrazí s koženou bundou či kabátem tak dlouhým, jak jej nosila filmová postava Trinity ve snímku Matrix. Jejich dalšími módními libůstkami pak jsou capri kalhoty, malé kabelky s kovovými cvoky, sukně přes džíny a na hlavě plátěný klobouk alias bucket hat.

Za kapucí víc, než se zdá

Snad jste si široké kalhoty s rozkrokem mezi koleny odbyli už v roce 2000 a letos tyto experimenty s denimem rádi přenecháte mladším. Nebo je taková skladba šatníku zcela mimo vaše gusto i chápání, móda mladých se vám zdá nehezká, neatraktivní, či snad zcela odpudivá? Ať tak či onak, kroucení hlavou je to jediné, co s tím můžete dělat.

Generace Z zkrátka mluví jazykem své doby – a móda je jedním z jeho nejsilnějších dialektů. Nezbývá než přijmout, že oversize mikina může být pro někoho ochranným štítem i sebevyjádřením. A škodolibí posměváčci si mohou počkat, jak se na své oversized úbory bude generace Z dívat za dalších dvacet let.