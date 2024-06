Puberťák, nebo zločinec. Možná dnešní mladí cítí potřebu dráždit nás starší

Názor

Co si pomyslíte, když někdo jde na demonstraci s logem wagnerovců na rukávu? Mnohé napadne, že je to magor. Cvok, který ani neví, co jsou wagnerovci zač, a zasloužil by na zadek. Ale stát se na to dívá jinak a dotyčný byl souzen za podporu genocidy.