Půjčili jsme si 800 miliard eur, teď je čas platit. EU čeká boj o nový rozpočet

Označit současnou situaci bruselsko-diplomatickým slovníkem jako „výzvu“ je slabé slovo. EU si totiž kvůli covidové krizi společně půjčila 800 miliard eur – až je škoda, že šéfka Komise Ursula von der Leyenová nezná Švejka a jeho „to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou“. Teď bude ale muset peníze vracet. Současně chce financovat obranu, konkurenceschopnost, Ukrajinu, migraci a další nové priority. Komise proto loni navrhla rozpočet na roky 2028 až 2034 ve výši téměř dvou bilionů eur.
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Jenže kde ty peníze vzít? Komise navrhuje nové příjmy jako faktické narušení výhradní kompetence výběru některých daní členskými státy a především vyšší odvody z národních rozpočtů. A právě tady začíná problém. Německo, Rakousko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Finsko vzkázaly, že bez škrtů za stovky miliard eur návrh nepodpoří. Proti nim stojí početnější skupina čistých příjemců včetně Česka, kteří nechtějí přijít o peníze na kohezi a zemědělství.
Už v dubnu čekají Francii prezidentské volby a průzkumy dávají velké šance Marine Le Penové, která dlouhodobě kritizuje bruselské utrácení. V Německu zase slábne pozice kancléře Friedricha Merze a sílí AfD. Kompromis, který je obtížný dnes, tak může být za pár měsíců ještě obtížnější.
A největší spor přitom není jen o celkovou částku, ale o to, co má Unie vlastně financovat. Každé euro navíc na obranu či splátky dluhu může chybět regionům nebo zemědělcům. Pro české zemědělství proto nejde o účetní debatu vzdálenou realitě, ale o to, zda po roce 2027 zůstane společná zemědělská politika skutečně společnou a dostatečně financovanou politikou.
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Irsko si proto za jednu z hlavních priorit předsednictví stanovilo posunout dohodu o rozpočtu ještě letos. Rok 2028 je ostatně vzdálen jen čtrnáct měsíců. Čas tlačí, politické okno se zavírá a každý chce z evropského koláče jiný kus. Nezbývá než doufat, že Irové najdou společnou řeč nejen jazykově. Protože u dvou bilionů eur by staré české „práce kvapná, málo platná“ mohlo nakonec přijít celou Evropu opravdu draho.