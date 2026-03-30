Díky možnosti prorazit si cestu téměř dva metry silným ledem a pokročilé výzbroji v podobě helikoptéry, dronů či raketového systému Kalibr nemá mít Purga v oblasti za polárním kruhem konkurenci. Jejím hlavním úkolem bude ochrana Severní mořské cesty, která vede z Murmansku podél severního pobřeží Sibiře do Číny. Díky pokračujícímu globálnímu oteplování je tato trasa splavná během léta a dokáže dopravcům ušetřit až dva týdny oproti jižní trase přes Suezský průplav.
Ruský prezident Vladimir Putin investuje do ruských polárních ambicí nemalé množství finančních i propagandistických prostředků. Moskva se například pyšní jedinou flotilou jaderných ledoborců na světě. Má jich celkem osm a jsou mezi nimi plavidla s tak nezaměnitelnými názvy jako Ural, Sibir či dokonce 50 let vítězství – na počest vítězství Ruska v takzvané Velké vlastenecké válce, ve zbytku světa známé jako druhá světová válka. Do roku 2030 mají vyplout lodě Leningrad a Stalingrad a nahradit tak stárnoucí flotilu z doby Sovětského svazu.
Zatímco válka na Ukrajině je v ruských sdělovacích prostředcích prezentována jako „speciální operace“ kdesi v západním pohraničí, Arktida je pro Rusy budoucnost. Nachází se v ní nebývalé nerostné bohatství včetně ropy, zemního plynu, kobaltu, lithia či vzácných zemin potřebných pro výrobu smartphonů či moderních stíhaček.
Vzhledem k tomu, že podle predikce vědců má být Severní ledový oceán již v roce 2050 přes léto zcela bez ledu, očekává se „závod“ velmocí o Arktidu. Moskva má přitom před Západem náskok, protože její část Arktidy je díky teplému Golfskému proudu lépe přístupná a také je z minulosti výrazně více militarizovaná. Velké vojenské základny mají Rusové mimo jiné na souostroví Země Františka Josefa (kdysi objeveném česko-německými polárníky) či na východosibiřském ostrově Kotělnyj.
Pokud se ale ukáže, že Putinův polární kolos stojí na hliněných nohách, Moskva má problém. Přesvědčit asijské dopravce o bezpečnosti Severní mořské cesty nebude snadné ani bez ukrajinských dronů ničících ruské ledoborce.
USA staví ledoborce s nečekanou zemí. Už si myslí na Grónsko?
Prozatím se za polárním kruhem musí potýkat s tuhými mrazy, nepředvídatelnými přesuny mořského ledu či absolutním nedostatkem dopravní infrastruktury. Pro Západ zase zranitelnost ruské polární flotily bude povzbuzením, aby polární propagandu Moskvy brala s rezervou. Putin má sice náskok, ale Západ má výrazně víc zdrojů a alianční potenciál. Závod o Arktidu není ani zdaleka prohraný.