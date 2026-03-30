Ukrajinci udeřili na Putinovo citlivé místo. Moskva považuje polární oblasti za svou budoucnost

Štěpán Hobza
Safespace
Ve středu se ukrajinským ozbrojeným silám podařil nečekaný kousek. Jejich drony poškodily v petrohradské loděnici hlídkovací loď Purga určenou pro polární oblasti. Purga je jednou z lodí Projektu 23550, které kombinují schopnosti ledoborce, tažné lodi a bojového plavidla.
Díky možnosti prorazit si cestu téměř dva metry silným ledem a pokročilé výzbroji v podobě helikoptéry, dronů či raketového systému Kalibr nemá mít Purga v oblasti za polárním kruhem konkurenci. Jejím hlavním úkolem bude ochrana Severní mořské cesty, která vede z Murmansku podél severního pobřeží Sibiře do Číny. Díky pokračujícímu globálnímu oteplování je tato trasa splavná během léta a dokáže dopravcům ušetřit až dva týdny oproti jižní trase přes Suezský průplav.

Ruský prezident Vladimir Putin investuje do ruských polárních ambicí nemalé množství finančních i propagandistických prostředků. Moskva se například pyšní jedinou flotilou jaderných ledoborců na světě. Má jich celkem osm a jsou mezi nimi plavidla s tak nezaměnitelnými názvy jako Ural, Sibir či dokonce 50 let vítězství – na počest vítězství Ruska v takzvané Velké vlastenecké válce, ve zbytku světa známé jako druhá světová válka. Do roku 2030 mají vyplout lodě Leningrad a Stalingrad a nahradit tak stárnoucí flotilu z doby Sovětského svazu.

Zatímco válka na Ukrajině je v ruských sdělovacích prostředcích prezentována jako „speciální operace“ kdesi v západním pohraničí, Arktida je pro Rusy budoucnost. Nachází se v ní nebývalé nerostné bohatství včetně ropy, zemního plynu, kobaltu, lithia či vzácných zemin potřebných pro výrobu smartphonů či moderních stíhaček.

Vzhledem k tomu, že podle predikce vědců má být Severní ledový oceán již v roce 2050 přes léto zcela bez ledu, očekává se „závod“ velmocí o Arktidu. Moskva má přitom před Západem náskok, protože její část Arktidy je díky teplému Golfskému proudu lépe přístupná a také je z minulosti výrazně více militarizovaná. Velké vojenské základny mají Rusové mimo jiné na souostroví Země Františka Josefa (kdysi objeveném česko-německými polárníky) či na východosibiřském ostrově Kotělnyj.

Pokud se ale ukáže, že Putinův polární kolos stojí na hliněných nohách, Moskva má problém. Přesvědčit asijské dopravce o bezpečnosti Severní mořské cesty nebude snadné ani bez ukrajinských dronů ničících ruské ledoborce.

USA staví ledoborce s nečekanou zemí. Už si myslí na Grónsko?

Prozatím se za polárním kruhem musí potýkat s tuhými mrazy, nepředvídatelnými přesuny mořského ledu či absolutním nedostatkem dopravní infrastruktury. Pro Západ zase zranitelnost ruské polární flotily bude povzbuzením, aby polární propagandu Moskvy brala s rezervou. Putin má sice náskok, ale Západ má výrazně víc zdrojů a alianční potenciál. Závod o Arktidu není ani zdaleka prohraný.

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Na Semilsku hoří dvoupatrový dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)

Tenis ONLINE: Lehečka proti Sinnerovi ztrácí, finále v Miami přerušuje déšť

Jiří Lehečka se rozčiluje ve finále turnaje v Miami.

OBRAZEM: Skvělá show. Mrázkovým zněly hity Gotta i Davida, Březinová se loučila a Španělé kopali penalty

Krasobruslařský světový šampionát vyvrcholil závěrečnými exhibicemi a v...

Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda

Skupina Olympic uspořádala rozloučení se zesnulým bývalým členem Jiřím Valentou...

Zastaneme práci jako muži, říkají ukrajinské vězeňkyně. Míří na frontu

Ukrajinská vojačka během výcviku v Záporožské oblasti. (30. listopadu 2025)

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Rozhovor

Penzijko by nám mělo přinést deset až patnáct tisíc měsíčně navíc k důchodu, říkají výzkumníci

Premium
důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Čínu a Koreu naštvaly japonské učebnice. Dráždí je sexuální otrokyně i sporná území

Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny...

Schodiště

Svět pod povrchem. Fenomén jeskyní, propastí a podzemí vůbec v suterénu plzeňského gotického domu

Svět pod povrchem: Jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století

Ukrajinci znovu udeřili na ruský přístav v Baltu, na jihu Finska se zřítily dva drony

Finská policie blokuje cestu nedaleko obce Kuovola, kde se zřítily dva drony....

