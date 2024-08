Puritáni s 2,4 procenta. Patří nahé focení v kuchyni mezi lidovecké hodnoty?

Byla na 42. místě severomoravské kandidátky Spolu a také členkou KDU-ČSL. Už není tam ani tam. Proč? Na webu prodávala své erotické fotografie. Činila něco, co není v rozporu se zákonem, ale jak vyšlo najevo, je to prý v rozporu s hodnotami lidovců.

To je argument do pranice. Nechávala se fotit i v kuchyni. A ta že nepatří mezi lidovecké hodnoty? Tady by se měli čílit spíš progresivisté, vždyť pro ně je kuchyň hrdelním zločinem stereotypizace žen. V anketě „Hlasovali byste pro kandidátku, prodává-li erotické snímky?“ znělo 84 procent odpovědí ano. Jenže lidovci chtějí mermomocí svá 2,4 procenta.

Drží se puritánství, které je dnes doménou spíše pokrokářů. Jak že to kdysi napsal americký novinář Mencken? „Puritán je ten, komu nahání hrůzu představa, že někdo někde může být šťastný.“