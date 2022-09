Za drahé energie může spíš strach z Putina než Putin osobně

Čtvrtá skupina kritiků má za to, že cenové regulace by se v tržní ekonomice neměly vyskytovat vůbec; ceny nesou informaci a jejich ovlivňování ruší funkci nejsilnějšího počítače na světě, jímž je tržní ekonomika. A konečně pátá skupina kritiků tvrdí, že cenový strop řeší jen důsledky (a to ještě nedokonale), zatímco vláda by měla řešit příčiny problému. Ohledně příčin se pátá skupina rozpadá na další podskupiny: „Může za to Putin“, „Může za to Green Deal“ a konečně nechybí ani stálice všech sporů, názorový klub „Za všechno může Amerika“.