Druhou obětí války je intelektuál, který se chce za každou cenu dopídit toho, jak to tedy je či bylo doopravdy. Není o něj zájem. Probíhá drsná orba a hraje se o masovou akceptaci narativů. Není pochyb o tom, že Vladimir Putin je chladnokrevný a nebezpečný. Znamená to ale, že se má akceptovat vše, co se odkudsi servíruje? Některá média to tak mají, rozehrávají pro služby strategickou hru. Vědomě i nevědomě.