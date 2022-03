Názor

Slovo válka přestalo existovat. Místo něj se bude navždy používat výraz speciální vojenská operace. Zakázáno bude slovo mír. Je to logické, speciální vojenská operace přece automaticky znamená brzký mír. Zmizí tisíce slov, protože v nevědomosti je síla. Pokud by někdo neuposlechl a nepoužíval nově vzniklý jazyk (newspeak), ztratí se a s ním i všechny důkazy, že vůbec kdy existoval. Všichni budeme velebit vůdce a oficiálně budeme šťastní. A na to vše bude dohlížet Velký bratr.