Názor

Britský odborník na Rusko Mark Galeotti nabádá v posledním díle svého podcastu In Moscow’s Shadows (Ve stínu Moskvy) k obezřetnosti. Pokud Západ odstranil poslední záchrannou brzdu na straně Ukrajinců a dovolil jim moderními zbraněmi zasahovat ruské území, riziko eskalace skokově narostlo. Co nyní brání Kyjevu provádět údery hluboko do ruského vnitrozemí a mnohem sofistikovanější sabotáže v ruském zázemí?