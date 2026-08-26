Putinovi se daří na arktické stezce. Už zlákal i amerického spojence

Plavební trasa podél pobřeží Sibiře do Evropy je korunním projektem ruské arktické propagandy. Moskva slibuje z ní udělat obchodní magistrálu, jež bude svým výkonem konkurovat Suezskému průplavu.
Až dosud byly výsledky spíš skromné, ale během letošního léta se své lodě na Putinovu cestu rozhodla vyslat Jižní Korea a do budoucna totéž plánuje i Indie. Připojují se tak k Číně, která svůj první tanker vyslala na Severní mořskou cestu už loni v srpnu.
Čínský tisk tehdy plavbu – v očividném rýpanci proti Spojeným státům americkým – oslavil jako „nový most ekonomické synergie“, který „nelze zablokovat ani geopolitickým napětím“.
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Nepopiratelná výhoda
Putinova magistrála má naději na úspěch přinejmenším v letní sezóně, kdy je splavná i pro komerční lodě. Vděčí za to kombinaci geografických a politických důvodů. Díky kulatému tvaru Země je cesta podél pobřeží Sibiře o nějaké dva tisíce kilometrů kratší než přes Středozemní moře, a dopravcům tudíž ušetří až dva týdny plavby.
Díky klimatické změně má navíc Rusko v Arktidě nepopiratelnou výhodu. Zatímco jeho sibiřské pobřeží odtává poměrně rychle, a především z něho mizí takzvaný starý led, který je nejtvrdší, a tudíž nejnebezpečnější pro lodní dopravu, na americké a kanadské straně se led díky členitosti pobřeží drží mnohem déle. I v roce 2050, kdy Arktida má být přes léto podle předpovědí vědců zcela bez ledu, tam zůstane okno vhodné pro plavbu mnohem kratší.
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Roli také hraje riziko plavby po jižních trasách. Zatímco v Rudém moři jsou dopravci zranitelní vůči jemenským Húsiům, Hormuzský průliv takřka zcela uzavřela americká válka s Íránem. Již na jaře proto mnoho dopravních společností raději volilo o dva týdny delší plavbu kolem mysu Dobré naděje, čímž rozdíl oproti cestě Severní mořskou cestou narostl na jeden měsíc.
Úctyhodné úspěchy
Bude Putin schopen kapitalizovat z této nově nabyté výhody? To záleží primárně na tom, zda se klimatické modely vědců ukážou správné, a bezpečnostní situace v jižních mořích zůstane stejně zranitelná jako nyní. Pokud budou obě tyto proměnné platit, Moskva má nabito velmi slušně. Jako jediný stát na světě vlastní flotilu jaderných ledoborců a Arktidu považuje za své domácí hřiště již od poloviny 18. století.
Nepodceňujme schopnost ruského státu střelit se do vlastní nohy, ale jeho dosavadní úspěchy na tomto poli jsou úctyhodné. Zlákání Jižní Koreje na arktickou magistrálu je úspěchem primárně proto, že jde o amerického spojence, který se v tomto případě dostává do výlučně ruské zóny vlivu.
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Indie je zase jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Její dlouholeté balancování na hraně východního a západního světa ji často staví do role, kdy musí volit, komu zrovna vyhovět a koho urazit. Fakt, že v poslední době odmítla koupit americké stíhačky F-35, vehementně Dillí nabízené prezidentem Donaldem Trumpem, a že nyní otevřela dveře tomu, že vymění Američany kontrolovaný Pacifik za Rusy kontrolovanou Arktidu, je výmluvný.