Malý Putin sám proti velkému světu. Ruský prezident není v pozici, kdy by mohl diktovat

Tím je přispět k co nejrychlejšímu pádu putinovského režimu a současně války na Ukrajině, ať už dojde dříve k tomu prvnímu, či k tomu druhému. K tomu může vést jen kombinace těch nejtvrdších ekonomických sankcí a dodávek nejmodernějších zbraní včetně stíhaček Ukrajině, aby se mohla co nejúčinněji bránit. Lze pochopit, že NATO váhá se zřízením bezletové zóny nad Ukrajinou, protože nechce riskovat přímý střet s ruskou armádou a třetí světovou válku, ale je těžké mít pochopení pro odmítání dodávek určitých zbraní Ukrajině s odůvodněním, aby to nedráždilo Rusko.