Putin se americké pomoci Ukrajině nebojí. Příští měsíce budou temné

Kdyby neschválení pomoci způsobilo, že Rusko na Ukrajině letos vyhraje, znamenalo by to pro celý svět naprostý geopolitický šok. Následující měsíce budou ale na Ukrajině velmi ošklivé. Pomoc nestačí na to, aby Ukrajina vyhrála, ani nepřesvědčí Putina o tom, že má méně času než Západ.

Pomoc Ukrajině byla schválena solidní většinou Kongresu (80 hlasů v Senátu a 300 ve Sněmovně reprezentantů), což ukazuje, že americký internacionalismus zůstává silný, pokud Donald Trump vysloveně netlačí proti němu. A pomoc Ukrajině byla schválena ve chvíli, kdy se ukrajinské válečné úsilí dostává do opravdu zoufalé situace.