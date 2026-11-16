Sci-fi Putin: Zažili jsme císaře, čekají nás putinové. Jen ta nádhera korunovací bude chybět

Pamětníci Protektorátu vyprávěli, s jakým napětím sledovali záběry Vůdce a snažili se rozpoznat průběh pokračující Parkinsonovy nemoci. Život mu ale ukončila kulka z pistole Walther PPK, zbraně, kterou si později oblíbil agent 007 James Bond.
Tradice žije dodnes. Sledujeme v televizních šotech, jak křepce nebo naopak unaveně kráčí Babiš na zasedání vlády. Ze sledování ruských vládců vznikl dokonce vědecký obor, zvaný kremlinologie. Aktuálně sledujeme Putinův zdravotní stav. Počítají se mu vrásky, analyzuje se rychlost pohybů rukou. Analýzy obvykle končí závěrem, že se konec blíží. To je ovšem bezobsažné zjištění, protože konec se blíží každému z nás, včetně novorozenců.
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Nicméně jednou i Putin opravdu skončí. Skvělý film Ztratili jsme Stalina popisuje v groteskní nadsázce, co nastalo. S Putinem to jistě bude jinak, je jiná doba. Jak ale? Robert A. Heinlein vydal v roce 1956 román, do češtiny překládaný jako Dvojník. Víc k němu netřeba dodat, však se taky o dvojnících v souvislosti s vládcem Kremlu často mluví. Troufnu si kremlinologicky predikovat, že by se mohlo jít jinou cestou.
Vzorem budiž situace v Íránu. Nejvyšším vůdcem je Modžtabá Chámeneí. Nikdo ho naživo neviděl od 28. února, kdy americká bomba zabila jeho otce a okruh nejbližších hodnostářů. Žije? Zmrzačili ho? Pokud žije, je schopen rozhodovat? Vědí to jen ti kolem něho. Je to nepodstatné. Režim je nastaven tak, že drží pohromadě, takže nejistota ho neohrožuje. V jednom ohledu je situace pro vedoucí kruhy výhodná: nehrozí rvačka o nástupnictví.
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To je aktuální fakt. Dovolte mi na základě reality sáhnout do žánru sci-fi. Současná technika umožňuje kruhu oligarchů Putinovu smrt zamlčet. Jeho virtuální obraz i hlas ovládnou média. Jak půjde čas, bude sílit zájem oligarchů, aby se stav udržel. Putinův zájem o dlouhověkost je známý už dnes. Továrny na výrobu informací snadno dostanou mezi lidi informaci, že meta dožití sta let je dosažena. Putin postupně ztratí lidský obsah.
Po jeho vzoru vzniknou i další virtuální panovníci. Země řízené žijící osobou z mas a krve vypadnou z první světové ligy. Ze jména Putin se odvodí obecný titul putin, jako se to stalo se jménem kdysi živoucího Gaia Julia Caesara: zažili jsme císaře, čekají nás putinové.
Jen ta nádhera korunovací bude chybět. Nic ale není dokonalé, dokonalý nebude ani svět virtuálních putinů. Hlavně že v něm budou lidé šťastni. Vždycky se najde někdo, kdo lidem natluče štěstí do těch jejich makovic.