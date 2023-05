Putin šel příliš rychle, až nakonec spadnul. Kissinger vydává novou knihu, kde účtuje se státníky

Byť se toho minimálně na mezinárodním poli dělo nemálo, pro českého čtenáře to období vždycky zůstane pod šedým nánosem tuzemské normalizace.

Je to samozřejmě škoda. Kissinger coby klíčový poradce prezidenta Richarda Nixona a následně ministr zahraničí USA stál u některých stěžejních momentů své doby, například notoricky známého prolomení ledů v americko-čínských vztazích a Nixonovy cesty do Číny, jež dokonce došla operního zpracování. Také ukotvení americké blízkovýchodní politiky na dvoukolejnosti podpory Izraele i strategických arabských spojenců bylo do značné míry Kissingerovo dílo.