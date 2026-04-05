Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Nicméně nyní se objevil na setkání s Ruským svazem průmyslníků a podnikatelů, kterému se v Rusku někdy říká miliardářské odbory. Vystoupení nebylo dlouhé, ale přineslo spoustu zajímavostí. A možná ještě zajímavější bylo to, co se dělo kolem něho.
Už fakt, že Putin mluvil jen asi půl hodiny, mnoho komentátorů interpretovalo jako důkaz chladných vztahů ruského prezidenta s velkým byznysem. V předchozích letech totiž mluvil alespoň 1,5 hodiny. Nyní se omezil na poměrně opatrný projev plný putinských floskulí ve stylu „negativní růstová trajektorie“ a podobných. Pokud bylo něco patrné, pak snaha nepřeceňovat to, co se děje v Íránu, respektive vliv, který může mít válka na ceny ropy z dlouhodobého hlediska. Putin nepřekvapil. Podobnou pozici mají i představitelé ruského ekonomického bloku.
Vlastní iniciativa byznysu
Největším tématem však nebyla délka Putinova vystoupení, ale „dobrovolné“ příspěvky ruského byznysu na válku na Ukrajině. Ostatně, součástí Putinovy návštěvy ruských podnikatelů byla i neveřejná jednání, která měla byznys přimět, aby peníze věnoval. Něco o „dobrovolnosti“ pak dodal Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, který naznačil, že velká část podnikatelů získala majetek v devadesátých letech privatizací.
I daleko méně protřelý člověk než ruští oligarchové pochopil, že jde o narážku na vlnu zestátňování na základě „nezákonných privatizací“. Ani promlčení v takových případech nepomůže, protože současná ruská moc počítá dobu promlčení nikoli od samotného skutku, ale od chvíle, kdy prokuratura zahájila vyšetřování. Peskov ale dodal, že nešlo o Putinovu prosbu či o iniciativu šéfa Rosněftu a blízkého Putinova spolupracovníka Igora Sečina, ale o vlastní iniciativu podnikatelů. K tlaku se pak přidaly i hlasy o možné dani z neočekávaných zisků.
Jako vždy jde o zprávy, které se odkazují na nejmenovaný zdroj, tedy značně nejisté. Podle všeho byla reakce spíše zdrženlivá, s výjimkou Soulejmana Kerimova, současného nejbohatšího Rusa, který slíbil vložit až sto miliard rublů do válečného úsilí. Podle stejných zpráv ale většina ani zdaleka nebyla ideou nadšená. Hlavní argumenty jim přitom poskytl sám Putin, který mluvil o hrozbě ekonomických problémů země.
Nejednoduchý vztah byznysu a státu
Už nyní jsou odvětví mimo vojenský průmysl v hlubokém propadu, vojenský průmysl pak sice žije, nicméně jen díky dotacím od státu. A jeho ziskovost není ideální. Velmi přínosný, alespoň z hlediska mediálního ohlasu, byl Oleg Děripaska, druhý z podporovatelů příspěvků na válku. Ten je kritikem politiky ruské centrální banky, což zopakoval. Mluvil jako v minulosti už několikrát o krizi, kterou centrální banka svou přísnou monetární politikou způsobuje.
Kromě těchto litanií na centrální banku ale přišel s ideou, že by měli běžní Rusové pracovat 12 hodin denně šest dnů v týdnu. V přímé souvislosti s požadavky na „dobrovolné“ příspěvky ruského byznysu může jít i o formu obrany.
Základní válečnou strategií vůči vlastnímu obyvatelstvu zatím bylo zajištění blahobytu výměnou za souhlas s válkou. Kdo nechtěl, účastnit se jí nemusel, a nemusel o ní ani vědět. A takto by byli ruští obyvatelé do války zataženi, byť formou práce.
Změny se dočkal i ruský byznys. Až doposud stejně jako pro běžnou populaci pro něho válka znamenala příležitost k vyšším ziskům. Nyní se ale projevují rozpočtové problémy, které přinesly snižování výdajů ve všech oblastech mimo sociální a válečné. V nelehké situaci se nachází i bankovnictví, kterému mají podnikatelé podle Putina vracet peníze přednostně.
Stát dal ruským podnikatelům najevo, že je čas, aby se také podíleli na válce. Na druhou stranu celá situace, byť v kontextu kontrolovaného upouštění informací, ukazuje na nejednoduchý vztah ruského byznysu se státem. Stát s Putinem v čele má sice mocenské páky, aby donutil podnikatele odevzdat mu peníze, které vydělali díky válce, ale nemůže je uplatňovat bez rozmyslu, ani si je nechce úplně znepřátelit. Navíc je nutné demonstrovat i všeobecnou podporu válce proti sousední zemi. I proto volí takové „dobrovolné“ příspěvky.