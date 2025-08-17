MAGA v ruské podobě. Putin chce vrátit Rusku velikost, ale na Aljašce ještě nevyhrál

Logo CCCP je spíše ruskou verzí amerického MAGA (Make America Great Again). Evokuje časy, kdy Moskva měla velké slovo ve světě. Zatímco trumpovci chtějí vrátit velikost Americe, putinovci ji chtějí vrátit Rusku.
Daří se jim to? Podle prvních hodnocení summitu na Aljašce ano. Ale pozor, první hodnocení nemusí být definitivní.
Se všemi poctami. A taky bez cla?
Nahlédnete-li do většiny západních médií, dozvídáte se, že Putin v Anchorage de facto vyhrál. Získal toho více než Donald Trump. Na letišti byl uvítán se všemi poctami, pak strávil skoro tři hodiny jednáním, dotěrné otázky novinářů nebyly a jedním z mála faktů, které pronikly na veřejnost, bylo to, že Trump nebude vyhlašovat sekundární cla pro odběratele ruské ropy – tedy hlavně pro Čínu.
|
Výsledek setkání Trump – Putin je 0:3. Šéf Bílého domu uznal Rusko za Americe rovnou velmoc
Suma sumárum, Rusko se vrací do mezinárodního společenství. Nebude toxickým státem, jak se říká módně, který obchodní partnery odrazuje hrozbou cel. A co za to dalo? Ústupky na Ukrajině, příměří, příslib míru? Samá voda. Konkrétně a veřejně zatím vůbec nic. Rusko se vrací zhruba tam, kde bylo do února 2022, tedy před rozsáhlou invazí na Ukrajinu. A při troše snahy by se mohlo vrátit i tam, kde bylo do února 2014, tedy před okupaci a anexi Krymu.
Znamená to snad, že v Anchorage se odehrál druhý Mnichov, druhá Jalta či jiný podnik, kde velmoci rozhodují o cizím území? V roce 1938 o Československu, v roce 2025 o Ukrajiny?
Nebude to „o Ukrajině bez Ukrajiny“
Až takhle to vykládat nelze. Alespoň prozatím. Jiná věc je, že se to tak v médiích či politice zhusta vykládá. Logicky na Ukrajině, která se toho obává z dobrých důvodů. Pak v Evropě, která se zuby nehty drží svých hodnot, ač sama nemá sílu je prosadit. Lídři Evropské komise, Evropské rady, Francie, Německa, Itálie, Británie, Polska a Finska sepsali – po telefonátu s Trumpem – prohlášení, že se snaží najít pro Ukrajinu trvalý a spravedlivý mír.
Ještě rázněji to sdělili čeští vládní politici, zejména někteří. Ministr Vít Rakušan kritizoval „vřelost, s níž byl na Aljašce přijat masový vrah a válečný zločinec“ Putin. Ministru Janu Lipavskému se zase nelíbily „propagandistické žvásty o kořenech konfliktu“, které tam hlásal Putin stejně jako ruská státní televize.
|
Vřelé vítání vraha, stejné žvásty a imperiální choutky. Čeští politici o Aljašce
O. k., na tom všem dost je. Člověk staršího věku, jenž zažil srpen 1968 a „invazi bratrských vojsk“ na rozkaz z Moskvy, tu podobnosti chtě nechtě nachází. Ale aktuálnější je teď možná toto. V západoevropských médiích, a to i těch pokrokových, Putina zásadně odsuzujících, se po summitu objevují texty, až překvapivě neutrální či názorově rozmanité.
Gabor Steingart, německý vydavatel pohybující se na pomezí médií a politiky, shrnuje dění na Aljašce takto: „Psaly se tam dějiny tajným inkoustem, který zatím nedokážeme rozluštit. Přes neurčitost výsledků existují vítězové a poražení.“
Prvním vítězem je Vladimir Putin, který se dostal na stejnou úroveň jako americký prezident.
|
Viděli jste ten červený koberec? Opět nás uznávají, raduje se Rusko po summitu
Druhým vítězem, ač ne tak zářivým, je Donald Trump. Zbavil se lehkovážného nádechu své osobnosti a dodal jí promyšlený nádech.
Třetím vítězem je Volodymyr Zelenskyj, ač osobně přítomen nebyl. Bez jeho souhlasu Trump neudělal žádný kompromis a hned v pondělí poletí ukrajinský prezident do Washingtonu.
Velkým poraženým jsou vojáci v poli, „na obou stranách fronty“, píše Steingart. Trochu jinak, než by se psalo u nás, že.
Nebo progresivistický Der Spiegel. Najdeme v něm samozřejmě titulek v očekávaném duchu: Trump kušuje, Putin triumfuje, Zelenskyj se třese. Ale hned vedle vidíme komentář nazvaný lapidárně Koneckonců, svět není o nic horší než dřív.
Jak proti sobě nespojit Rusko a Čínu
Jak už bylo řečeno. Těsně po summitu bylo velmi málo konkrétních zpráv. A našinec jistého věku a životní zkušenosti je jednoznačně na straně napadené Ukrajiny. Ale i když ví, že nelze paušalizovat, pomalu získává jistý, zatím jen neurčitý dojem.
Jako by se Evropa, zatím spíše v médiích, připravovala na jistý mentální posun. Na poznání, že Rusko sice zůstává agresorem na Ukrajině, hlasatelem tvrdého nacionalismu, hrozbou pro jiné státy, tudíž potenciálním, pro leckoho skutečným nepřítelem. Ale pro nepřítele platí: buď ho musíte porazit, nebo s ním jednat.
|
Trump určil den pro summit se Zelenským a Putinem, ten chce i Luhanskou oblast
Že vojensky porazit Rusko je pro nynější Evropu nemožné, se tak nějak ví. Žádný evropský politik ani neuvažoval o vyslání „našich“ vojáků na frontu na Donbas. Takže vylučovací metodou nezbyde než jednat. Teď se z evropských médií zdá, že jednat s Ruskem, stát při tom po boku Ameriky už začíná být téma i pro seriózní debatu, nejen pro „dezoláty“, jak se u nás ošklivě říká. Snad i proto na západě EU politici nepoužívají výroky typu „masový vrah Putin“, ač si to třeba sami z dobrých důvodů myslí.
Než rázně odsuzovat „masového vraha“ Putina a jeho „žvásty“, je účinnější zajímat se o něco jiného, jak píše Bernhard Zand na webu Der Spiegel. Třeba. Jaký je cíl Trumpovy doktríny, na kterou se po summitu ptal novinář z Fox News?
|
Zelenskyj chce trvalý mír, ne pauzu mezi invazemi. Trump mluví o obdobě článku 5
Trump tvrdí, že největší chybou jeho předchůdce bylo to, že jeho politika sjednocovala Rusko a Čínu. Biden prý z „přirozené hlouposti“ sjednotil proti USA dva „přirozené protivníky“. I proto prý Trump vřele přijal Putina. To má logiku, na tom něco může být. Ale přispěje k tomu summit na Aljašce? Jste-li hlavou jaderné supervelmoci, musíte se popasovat nejen s válkou na Ukrajině, ale i s těmito věcmi. I když vám demonstranti nadávají do narcisů a cyniků.