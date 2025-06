Putin není blázen, to jen Trump byl naivní. Co ukazují dosavadní „jednání o míru“?

Trpělivost však trochu ztratil, když před více jak týdnem zasypal ukrajinská města bombami z více jak 300 dronů. V době, kdy se „jednalo o míru“.

Jenže právě na jednání o míru je krásně vidět, jak Trump nerozumí pohnutkám Vladimira Putina a nechápe, za jakých okolností by ukončil válku. Ne, ruský prezident nevidí jen jedno řešení, ale využívá armády i diplomacie, aby maximalizoval své nejen územní zisky.

Americký prezident po volbách přišel s logickým řešením: chtěl ukončit rusko-ukrajinský konflikt, protože z jeho pohledu zbytečně vázal pozornost Washingtonu v době, kdy by se měl soustředit na Čínu. Věřil, že bude stačit nestranné chování a lichocení Putinovi, „vždyť si rozumí“.

Jenže se srazil s tvrdým mužem, který už tři roky nechává umírat ruské vojáky (většinou z asijských menšin na východě impéria) na Ukrajině a který zatím ani zdaleka nedosáhl toho, co by chtěl. A klíčové je, že stále věří, že toho může získat mnohem víc, jen záleží na pevné vůli a ochotě Rusů přehlížet vysoké ztráty na frontě. Stalinovo heslo „Nas mnogo“ stále platí.

Putin věří, že to dá

Vladimir Putin si tak stále myslí, že dvě původní varianty útoku – maximalistická (rozložení a ovládnutí Ukrajiny) i minimalistická (ovládnutí Chersonské, Luhaňské, Doněcké a Záporožské oblasti) – jsou stále dosažitelné. Nikdo ho zatím nepřesvědčil o opaku a jeho vojska po milimetrech postupují vpřed. Jistě, techniky je stále méně a vojákům platí stále více, ale to zatím nezměnilo jeho názor, že rozpad Sovětského svazu byl největší ruskou geopolitickou chybou.

To, že vrcholní představitelé západních evropských států kritizují jeho invazi i vraždění civilistů na ukrajinských území, ho neodradí. To by museli poslat více dělostřelecké munice, dronů a tanků. Jenže toho se, pokud Putin současně nezaútočí na Polsko a Pobaltí, nedočkáme.

Trump věřil, že se Putin spokojí s tím, co už ovládl, jenže Američan zatím pro toto řešení odmítá cokoliv udělat. Jen jedná o míru, ale v pozadí nehrozí, nemluví o červených liniích. Asi i proto, že jeho administrativa žádné na Ukrajině nemá, vlastně už by místní vládě ani nechtěl posílat zbraně, které jí přislíbil předchůdce Joe Biden.

A tady se dostáváme k problému Trumpova úsudku: Putin nechce uzavřít mír, protože ho k tomu americká administrativa nenutí, jen ho chce, a to opravdu nestačí. A Trump i v okamžiku, kdy si myslí, že Putin je blázen, jen hrozí obřími sankcemi, ale skutek utek. Rusové si i z amerického celního hraní vyvodili, že Trump má jiné problémy (vždyť stále lavíruje i v celní válce s Čínou), a tak ho vždy trochu uspokojí, ale agresi na Ukrajině nezastaví.

Nakonec to může dopadnout tak, že si Vladimir Putin, pokud vydrží ve funkci, dokáže vysedět mnohem lepší výsledek konfliktu, než by se zdálo po jeho prvním roce. A ne proto, že by byl blázen, i když izolace v covidu měla vliv na jeho imperiální ambice. Dělá totiž přesně to samé, co ruští imperátoři v minulosti – je ochoten obětovat víc svých spoluobčanů než jeho soupeři a je ochoten vydržet dlouho.