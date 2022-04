Co je náš strategický cíl v této válce? Putina neumíme vykouřit ekonomicky

Strategické myšlení je něco, co Evropa vůbec nedělá. Bývaly doby, kdy v tom Američané excelovali, ale dnes si volí Donalda Trumpa a Joea Bidena. Bidenův výrok, že Putin nemůže zůstat u moci, je první vlastní gól Západu v této válce. To, že to Bílý dům nakonec popřel, je irelevantní. Biden řekl – a je to zaznamenáno – že chce změnu režimu v zemi s jadernými zbraněmi. Putin si z toho může učinit závěry, jaké chce. Může to brát tak, že je Biden senilní, nebo to může brát jako vyhlášení války.