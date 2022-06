Západ mu prý musí čelit přímo do očí. Ale hlavní důvod bude v prosté aritmetické úvaze. Ve skupině G7 Západ udrží jednotu proti Putinovi. Ve skupině G20 už to nedokáže, ba ani většinu. Jinými slovy: kdyby západní státy na summit G20 nejely, velké nezápadní ekonomiky by se obešly bez nich.