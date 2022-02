Názor

Pokud byste měli vybrat jeden symbol ruské armády, pravděpodobně vás napadne legendární tank T-34, který svého času zdobil i pražské náměstí, chvíli i v růžovém kabátku. Málokdo ale ví, že se v srdci jednalo o paradoxně původem americký design vynálezce Johna Waltera Christieho, včetně tehdy revolučního závěsu kol. Dvojici prototypů jeho tanku počátkem třicátých let pokoutně (jako traktory) koupila sovětská rozvědka. A to poté, co je odmítla armáda Spojených států.