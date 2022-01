Když během bouřlivého února 2014 schválil ukrajinský parlament zákon, který odjímal ruštině status druhého oficiálního jazyka, vyvolalo to v oblastech, kde se hovoří rusky, nejen pobouření, ale i rozpaky. Dalo by se to shrnout takto: máme rádi Ukrajinu a považujeme ji za svou vlast, ale od narození mluvíme rusky a ukrajinštinu pořádně neovládáme. Co tedy vlastně jsme – Rusové, nebo Ukrajinci?