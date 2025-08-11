Putinova nová hra. Tentokrát chce vyšachovat on Zelenského, ne naopak

Štěpán Hobza
Safespace   5:00
Ruského prezidenta Vladimira Putina je třeba zase jednou pochválit - alespoň co se techniky diplomacie týče. Zdánlivým ústupkem se mu podařilo odvrátit sekundární sankce ze strany Spojených států a nádavkem si ještě zajistil osobní setkání s prezidentem Donaldem Trumpem - a jestli to s jedním člověkem naživo výborně umí, je to právě Trump.
Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff přicestoval do...
Co Putin vlastně USA nabízí? Nic menšího než, že se ukrajinské síly stáhnou z Doněcké oblasti, kde Rusku působí nejtěžší ztráty v bojích u Pokrovska a Časiv Jaru.

To je samozřejmě drzost prvního kalibru, ale šéfovi Kremlu se to díky jeho vrozenému šarmu podařilo prodat jako ústupek - vždyť původně toho přece chtěl mnohem víc! Kromě Doněcka také Záporoží a Cherson.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští státníci právem bijí na poplach. Bojí se totiž, že si Putin tímhle slizkým tahem Trumpa opět obtočí kolem prstu. To nebezpečí tu samozřejmě je - Trump chce v první řadě vždycky hrát roli mírotvůrce a o nějaké kilometry čtvereční kdesi uprostřed ukrajinské stepi mu jde ve druhé, třetí až čtvrté řadě.

Stáhnou se Ukrajinci, ne Rusové. Trumpův vyslanec zřejmě špatně pochopil Putina

Optimistické je ale to, že narozdíl od prvního kola vyjednávání s Putinem, se velmi racionálně chovají Trumpovi nejbližší lidé. Alespoň podle informací amerických deníků se viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zmocněnec Keith Kellogg staví k ukrajinským protestům s pochopením a Putina snad definitivně vnímají jako falešného hráče.

Je třeba si ale vždycky znovu připomínat: oni v konečném důsledku nerozhodují a jejich vliv na Trumpa je sice značný, ale má své limity.

Vlk se nažere a koza zůstane celá

Putinův cíl je jednoznačný. Tentokrát to musí být Zelenskyj, kdo se bude zdát jako neústupný a nerozumný. Je třeba mu naservírovat nabídku, která před Američany bude vypadat smířlivě, pro Ukrajince ale samozřejmě bude naprosto nepřijatelná. Tím se vlk nažere a koza zůstane celá. Přesněji Trump opět pochopí, že Putin je ten hodný a šéf Kremlu bude moct dál vesele válčit, protože to je to, co ho v životě momentálně naplňuje nejvíc.

Je to ďábelsky jednoduché a přitom to má docela slušnou šanci na úspěch. Pokud Putin skutečně odjede z Aljašky s Trumpovou láskou v kapse, bude třeba mu nedobrovolně zatleskat.

