Názor

/ÚHEL POHLEDU/ Moskevská burza otevřela minulou středu akciové obchodování jedenáctiprocentním vzestupem, nejvýraznějším za posledních devět let. Přes den sice svůj počáteční zisk umazala, ale i tak skončila v plusu takřka pět procent. Jde jen o další ilustraci toho, jak krátkozraké je čekat, že Rusko ekonomicky vykrvácí během pár dní. Přece jenom má páky, jak alespoň po nějaký čas dopad těžkých západních sankcí tlumit. A nejen to. Sem tam se odhodlá vyjít i do protiútoku. Ale nakonec se hospodářsky stejně položí.