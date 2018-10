BEZR: Putinovi favoriti. Koho rozčiluje Nohavicův řád od Putina

PRAHA Kdyby člověk bral vážně diskuse na zpravodajských webech nebo na sociálních sítích, musel by si myslet, že nadcházející vyznamenání Jaromíra Nohavici je téma, které hýbe českým národem. Ve skutečnosti to je jen tradiční bublina těchto médií. Je to stejné jako vloni, když týž písničkář obdržel státní vyznamenání od Miloše Zemana. Jeho fanoušci zatleskali, jeho odpůrci se utvrdili ve svém odporu. Nic jiného se nestalo. Mimo jiné i proto, že česká státní vyznamenání jsou za těch posledních pár let totálně zdevalvovaná.

Někteří se vloni ptali, proč Nohavica Zemanovu medaili neodmítl. Odpověď byla velice prostá. Jednak jako hvězda pop music má rád popularitu, jednak z různých jeho vyjádření víme, že mnohé názory Miloše Zemana Nohavicovi konvenují. Kdyby nějaké řády uděloval nedejpánbu Tomio Okamura, Jaromír Nohavica by taky stál první v řadě. Společnou fotku už připravenou mají. Proč by tedy ve všech těchto souvislostech měl odmítat medaili od Vladimira Putina? U kterého navíc hrozí, že způsobil-li by mu svým potenciálním odmítnutím mezinárodní skandálek, neskončilo by to možná jen u slovní výměny. Taky by se mohl dočkat kapky novičoku v buřtguláši, protože carovi se neodporuje.



Podporovatelé udělení medaile od Putina a jejího přijetí Nohavicou argumentují, že přece už v 80. letech zpíval Vysockého písničky, a skutečně tak u nás přispěl k poznání kvalitní ruské kultury, té, která se nenechala totalitou zlomit. To je možná největší paradox. Myslíte, že kdyby Vysockij ještě žil (letos by mu bylo osmdesát), patřil by k Putinovým favoritům? A Putin k jeho?