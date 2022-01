Nevíme, jestli půjde o menší vpád (jak pravil americký prezident Joe Biden a musel se opravovat), nebo velkou invazi, ale faktem je, že ruský prezident něco udělat musí (to řekl Biden také), protože do celé věci už nainvestoval tolik, že kdyby to jen tak vzdal, vypadal by jako slaboch. Navíc má takové požadavky, na které Západ z principu přistoupit nikdy nemůže. Nemůže rozhodovat o Ukrajině bez ní a o členských zemích NATO, jako jsou Bulharsko a Rumunsko, už vůbec ne.