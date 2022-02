Putinovy výsledky. Ruský prezident posiluje NATO u svých hranic

Co vlastně přesně Putin požaduje a co bude považovat za pro sebe výhodný nebo uspokojivý výsledek? Bylo by to obsazení části Ukrajiny, či jen vyhlášení ukrajinské neutrality a slib, že země nikdy nevstoupí do NATO? Nebo mu jde o zastavení možného rozšiřování Aliance v postsovětském prostoru, či chce omezit právo jejích východních členů mít na svém území cizí vojáky? Nebo mu jde o omezení možností USA přesunovat své jaderné zbraně a zavedení limitů amerického loďstva? Chce vymezení sfér vlivu s právem intervence? Nevíme.