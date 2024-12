ČEKSTAJL: Už jen v kostýmu! Britská ministryně financí dobývá úřad stylovou politikou

O Rachel Reevesové víme, že se už ve svých 14 letech stala národní šampionkou v šachu a v šestnácti se připojila k Labouristické straně. Vystudovala filozofii, politiku a ekonomii na Oxfordu. Během stáže na britském velvyslanectví ve Washingtonu se seznámila se svým budoucím manželem Nicholasem Joiceym. Před zvolením poslankyní pro Leeds West v roce 2010 pracovala pro Halifax Bank of Scotland. Následně zastávala různé pozice ve stínové vládě, než ji premiér Keir Starmer jmenoval do čela ministerstva financí.

Nyní je Rachel Reevesová v novém zaměstnání částí veřejnosti opěvována za to, že je žena. Otevřeně říká, že chce řešit flexibilní pracovní podmínky pro matky, zajištění péče o děti, a také chce učinit přítrž rozdílnému odměňování žen a mužů. Zatímco někteří ji oslavují jako inspirativní vůdkyni, čelí Reevesová i kritice.

Objevily se totiž obvinění z nepřesností v jejím životopise, týkající se například působení v Halifax Bank of Scotland. Přesto její popularita roste, a to nejen díky politickým návrhům, ale také eleganci, která ji dostává na stránky módních magazínů.

Převlek ministryně

Jakmile Rachel Reevesová získala klíče od ministerstva financí, dramaticky změnila šatník. Zatímco na postu stínové ministryně nosila do úřadu šaty a sukně, těch se nyní zbavila, a nahradila je výhradně kalhotovými kostýmy. Své dlouhé kadeře navíc ostříhala na vysoustružené mikádo.

„Vážná a odhodlaná“ jsou prý slova, kterými Rachel Reeseovou popisují její blízcí a rozhodně je takový i její módní vkus. Lifestylové rubriky nová ministryně rozčeřila letos v říjnu, když přišla do Downing Street 11 předložit návrh státního rozpočtu. Veřejnost tehdy okouzlila tiptop vyladěným kompletem. Vše tkvělo v tmavě modrém kalhotovém kostýmu, lodičkách na stabilním čtvercovém podpatku, a v halence ve švestkové barvě s vázáním na mašli.

S fialovou blůzou se prý ministryně nemohla trefit přesněji, neboť švestková barva odkazuje ke švestkovému stromu, který plodí velké množství ovoce. A taková symbolika se zrovna k jednání o státním rozpočtu celkem hodí. Navíc ona mašle, blízká příbuzná pánské kravaty, je symbolem úspěšných žen. V 50. a 60. letech ji popularizovala návrhářka Coco Chanel, takzvanou pussy bow nosila i Margaret Thatcherová a teď se o košili s mašlí často mluví ve spojení s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.

Občasné ups!

Do práce si Rachel Reevesová běžně obléká kostýmky v různých barvách, ale vždy tlumených. Když jela pracovně do Bruselu, oblékla si fialový komplet, na návštěvu Maidstone Hospital si vzala zelený kostým a na večeři v Mansion House měla vyladěné zavinovací sako bez topu.

Jen občas to v garderobě britské ministryně pěkně zaskřípe, jako když navštívila Sunderland City Hall v modrém obleku, kdy sed kalhot měla stejně nízko jako kluci se skejty na Letné. A nelze si nevšimnout, že saka delšího střihu ministryni tvoří harmoničtější siluetu než krátce střižené blejzry.

V každém případě volba Reevesové razit si cestu v barevných kostýmcích není jen tak. Ostatně ona sama je autorkou knihy Women of Westminster, v níž mapuje úspěchy žen v parlamentu i způsob, jakým poslankyně využívaly módu, aby veřejnosti řekly něco o sobě a své politice. Je proto velmi nepravděpodobné, že by módní volby Rachel Reevesové byly dílem náhody. Naopak - dobře ví, co dělá.