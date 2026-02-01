Místo Putina zatím jen Lukašenko. Bělorusko se připojilo k Trumpově Radě míru

Pozlacené pero se s lehkým skřípotem pohybuje po papíru. Signatář si dává záležet. Zavře červené desky a krátce pohlédne do hledáčku kamery. Na stěně přímo za jeho zády je znázorněn americký kontinent.
Lukašenko využívá kroky Trumpovy administrativy vůči Minsku k posílení svých pozic, aby ukázal, že Západ je ve své politice sankcí a izolace Běloruska v podstatě neefektivní.
Pavel Usov, běloruský politolog
Běloruský lídr Alexandr Lukašenko veřejně podepsal vstup země do Rady míru. Organizaci si doslova vysnil americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu v polovině ledna 2026 vytvořil novou alianci států, jež má být odpovědí na OSN. Rada míru by se měla zaměřit na řešení situace v Pásmu Gazy, posléze i na další mezinárodní problémy.
Váha Rady je však omezená.