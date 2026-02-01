Místo Putina zatím jen Lukašenko. Bělorusko se připojilo k Trumpově Radě míru

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. | foto: Profimedia.cz

Jiří Just
Běloruský autokrat Alexandr Lukašenko přeskočil Vladimira Putina a přihlásil zemi do Rady míru. Minsk hledá jakoukoliv skulinu, aby se dostal ze západní izolace. Trumpova zahraničí politika mu napomáhá.

Pozlacené pero se s lehkým skřípotem pohybuje po papíru. Signatář si dává záležet. Zavře červené desky a krátce pohlédne do hledáčku kamery. Na stěně přímo za jeho zády je znázorněn americký kontinent.

Lukašenko využívá kroky Trumpovy administrativy vůči Minsku k posílení svých pozic, aby ukázal, že Západ je ve své politice sankcí a izolace Běloruska v podstatě neefektivní.

Pavel Usov, běloruský politolog

Běloruský lídr Alexandr Lukašenko veřejně podepsal vstup země do Rady míru. Organizaci si doslova vysnil americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu v polovině ledna 2026 vytvořil novou alianci států, jež má být odpovědí na OSN. Rada míru by se měla zaměřit na řešení situace v Pásmu Gazy, posléze i na další mezinárodní problémy.

Váha Rady je však omezená.

