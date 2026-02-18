Macinka ve stopách Itálie. Trumpovu Radu míru bude pozorovat, ne předem odmítat

Starší lidé si možná vybaví Světovou radu míru. Inicioval a financoval ji Sovětský svaz v roce 1950. V jejím čele se střídali „užiteční idioti“ ze Západu, třeba slavný fyzik Fréderic Joliot-Curie. A z Husákových časů si ještě pamatujeme panteon pokrokových bohů, do něhož patřil předseda Světové rady míru Romeš Čandra.
Něco takového Macinku ve Washingtonu jistě nečeká. V Trumpově Radě míru, o niž tu jde, mají pokrokáři „plot“. Organizaci budou financovat sami zájemci o členství (stálé pořídíte za bratru miliardu dolarů). A její cíle či přesné ambice jsou zatím poněkud „v luftě“.
Že by to celé byl úlet, jaký si nezaslouží naši pozornost, natož účast ministra Macinky? Tak to zase prr. Ano, do Rady míru se promítá leccos z Trumpova narcismu a ega: Trump je jejím doživotním předsedou. Trump, a ne nějací stálí členové, jako je tomu v OSN, má právo veta. A byl to Trump, kdo předem řekl, že je to „největší a neprestižnější rada, jaká byla kdy a kde sestavena“. Že o členství v ní budou usilovat králové, prezidenti a premiéři.
Máte účinnější způsob? Sem s ním
Zní to fakt trumpovsky nabubřele a skutečnost se bude jistě lišit. Až tak moc králů, prezidentů a premiérů Petr Macinka ve Washingtonu asi nepotká. Zato ví, že Rada míru byla původně založena už loni jako Rada míru pro Pásmo Gazy. A jako taková se zatím docela osvědčuje.
Osvědčuje se ne v tom smyslu, že by v Gaze zavládl dokonalý mír a bujela rekonstrukce. Ale faktem je, že Trump tam svou transakční politikou dokázal po dvou letech války s Hamásem prosadit příměří. To samo o sobě není příliš. Rozhodující fáze příměří teprve nastává. Podaří se odzbrojit Hamás? Podaří se Pásmo Gazy demilitarizovat a deradikalizovat? To jsou zásadní otázky nejen pro lidi, kteří tam žijí, ale i pro budoucnost Rady míru pro Pásmo Gazy a také obecné Rady míru, která je od té pro Gazu odvozena.
Předsedou rady pro Gazu je Trump, součástí je i Tony Blair
V případě Gazy Trump vsadil na to, že mezi ručitele dohody o příměří zahrnul Turecko, Katar či Egypt, státy s Hamásem více či méně komunikující (Katar hostí exilové vedení Hamásu). Takže kdyby Hamás své odzbrojení sabotoval, odpovědnost by ležela i na Turecku, Kataru a Egyptu.
Hlavní plus Trumpovy Rady míru pro Pásmo Gazy je ale jinde. Nikdo jiný nějakou účinnou alternativu příměří pro Gazu nevymyslel ani neprosadil. Takže když si odmyslíme Trumpovy narcistní řeči o nejprestižnější radě historie a o králích toužících po členství v ní, zjistíme, že na jeho Radě míru může něco být.
Ani ukvapené „ne“, ani ukvapené „ano“
Obecná otázka zní, zda – i když to v Pásmu Gazy půjde dobře, což opravdu nelze zaručit – se může tato zkušenost prosadit šířeji. Zda může Rada míru fungovat i jinde než na Blízkém východě, jinde než tam, kde má Trump mezi vládci spřízněné duše. Prostě zda může Rada míru konkurovat OSN. Právě to by se muselo nejprve vyzkoušet v praxi. A Macinka může ve Washingtonu „nasávat atmosféru“ či diskutovat, aby si udělal obrázek, jak asi to je.
Počkáme na postoj spojenců, řekl Babiš k Trumpově pozvánce do Rady míru
Často se říká, že Trumpova Rada míru má OSN oslabit. Ale… Zapomíná se, že Rada míru pro Pásmo Gazy nejprve získala legitimní mandát od Rady bezpečnosti OSN (i Rusko a Čína sice nehlasovaly pro, ale ani proti, zdržely se hlasování). Nebo že jejím výkonným ředitelem je Bulhar Nikolaj Mladenov, bývalý zmocněnec OSN pro Blízký východ. Lze tak říci, že to není ani amatérský, ani partyzánský projekt.
Tím víc zaujalo, že už na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde Trump Radu míru pro širší použití nabídl, tolik západních států členství v ní překotně odmítlo (Francie, Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Norsko…). Že z Evropy se překotně přidaly jen Bulharsko (kvůli Mladenovovi?) a Maďarsko (protože Orbán je Trumpův fanoušek?).
Ve čtvrtek se bude konat první zasedání Rady míru a jako pozorovatelé tam vyrazí zástupci Česka (Macinka) a Itálie. Podle Wikipedie i Řecka, Kypru a Rumunska. Toto lze označit za racionální postup: ani ukvapené „ne“, ani ukvapené „ano“. Nejsme Izrael ani arabská země regionu, abychom Radu míru vnímali jen jako nástroj pro ukončení války s Hamásem v Gaze. My máme zorných úhlů daleko více.
Pozvánku do Rady míru vymlčme, radí Dvořák. Řešme to v rámci EU, říká Bžoch
I proto je dobře, že Česko a Itálie tam budou zastoupeny v roli pozorovatelů. V roli těch, kteří se na Radu míru dívají kriticky, ale ne zcela odmítavě už předem. Bouchání pěstí do stolu a rázné výkřiky „ne“ můžeme nechat na jiných.