Fico jako školitel? Odmítl členství v Radě míru, zatímco Babiš čeká na postoj EU

Česko váhá. Podobně jako se svou pozicí ve sporu USA a Grónska (Dánska), kde se premiér postavil za Kodaň až ve chvíli, kdy bylo jasno. Kdy i Trump odtroubil možnost anexe ostrova silou. Podobně v českém postoji ke členství v Radě míru Babiš použil kouzelnou formuli „až co řekne EU“.
A co říká EU, respektive její členské státy? To, že Orbán je mezi signatáři, nepřekvapí. Ani to, že jádro západní Evropy je proti. Překvapit může spíše to, že v úterý řekl jednoznačné „ne“ slovenský premiér Robert Fico.
OSN reformovat, ale ne nahradit
Fico má – mnohdy zaslouženou – pověst politika, jenž vybočuje z hlavního proudu v EU. Už tím, jak jezdí do Ruska a považuje ho za partnera pro dialog. Pak tím, jak si notuje s Viktorem Orbánem a jeho cestou „iliberální demokracie“. A též tím, že pro prezidenta Trumpa měl vždy pochopení, ba sympatie.
Fico odmítl Trumpovo pozvání do Rady míru a nahrazování mezinárodního práva
Co se děje, že Orbán patří mezi zakladatelské signatáře Rady míru a Fico se zařadil mezi její odmítače? Pro jistotu zdůrazněme, že o tomtéž ve středu rozhodla i slovenská vláda, takže členství v Radě míru je pro naše sousedy „zazděné“.
I pro západoevropské státy může platit, že odmítnutí nebylo výsledkem oficiální procedury. Ale zároveň lze jen těžko očekávat, že oficiální procedura (rozhodnutí vlády, parlamentu, ve Švýcarsku snad i referenda) by vedla k jinému výsledku.
V tomto smyslu Ficovo „ne“ zcela zapadlo do společenského a politického prostředí západní Evropy. Ne proto, že by se Fico do toho prostředí náhle zamiloval, ale protože Ficovo „ne“ se opírá o dost tradiční argumenty: mezinárodní právo se nemá nahrazovat novými institucemi.
Pozvánku do Rady míru vymlčme, radí Dvořák. Řešme to v rámci EU, říká Bžoch
„Stávající mezinárodní instituce, jako je OSN, je třeba reformovat, ale ne rušit,“ prohlásil v úterý Fico. „Nejsme zastánci vzniku paralelních struktur. Mezinárodní právo či OSN nelze nahrazovat nějakými novými institucemi, pokud si myslíme, že něco nefunguje.“
Robert Fico zvolil stranu
A teď si našinec může klást otázky. Když tímto názorem Fico vypadá z navyklé škatulky, ba i z party, kterou v Evropském parlamentu reprezentuje klub Patrioti pro Evropu, může něco z toho ovlivnit českého premiéra?
Andrej Babiš své sympatie k Ficovi a Orbánovi nijak neskrývá. Na koho z nich tedy více dá, když se tato dvojice v něčem rozchází? Jako například teď, v pozici ohledně Trumpovy Rady míru, ke členství v ní.
Počkáme na postoj spojenců, řekl Babiš k Trumpově pozvánce do Rady míru
Babiš jistě není prosťáček. Neřekne nahlas, že se mu Ficův postoj líbí a Orbánův nelíbí, nebo naopak. To by musel „zvolit stranu“, jak se říká. A právě tomu se vyhýbá. Bližší je mu role loajálního Evropana, tudíž počká na společnou pozici EU k Radě míru. Nicméně sám říká, že pro něj bude důležitá zejména Itálie.
Na tom něco je. Italská premiérka Meloniová má dobré renomé i u těch, kteří jí, když se ujala vlády, nefandili (říkali o ní, že je „postfašistka“). Rozumí si s Trumpem, ale ne až tak úplně s jeho Radou míru. Podíváte-li se na Wikipedii, na heslo Board of Peace, najdete tam mapu světa se státy barevně rozlišenými podle toho, zda členství v Radě míru přijaly, zda dostaly pozvánku, ale rozhodují se, respektive zda pozvánku již odmítly. Itálie je ve skupině těch, jež odmítly. Jež řekly jasné „ne“. Tak jako nyní Fico.
Takže uvidíme. Nelze vyloučit, jak se dnes říká s oblibou, že Fico v Česku zapůsobí coby jistý školitel. Jako politik, který se sice vymyká z hlavního ideového proudu EU, má jistou slabost pro Trumpa i Putina, ale když jde o postoj vůči členství v Trumpově Radě míru, dokáže racionálně volit mezi jasným „ano“ a jasným „ne“.
Být, či nebýt v Radě míru? Udělejme si jasno, zda vše, co je od Trumpa, je skutečně od ďábla
Fico zvolil „ne“. A navíc to dost srozumitelně vyargumentoval. My zatím můžeme odhadovat, že Praha se vysloví stejně zřetelně, až když bude definitivně jasno v EU. Tak jako když Babiš podpořil Dánsko vůči Trumpovým nárokům, až když bylo po všem.