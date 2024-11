Radarokracie aneb ukřižování za 51 km/h. Budou nás už brzy měřit úplně všude?

Následně na článek reagoval v komentáři můj kolega Václav Janouš. Na jednu stranu uznal, že ty radary jsou příliš přísné a vlastně jsou tu spíš kvůli výdělku (“Jen mi někdy přijde, že radary tam nejsou proto, aby řešily rychlost, ale aby obcím plynuly peníze“). Ale končil vůči radarům spíše smířlivě. Závěr textu odpovídal titulku, že zkrátka dokud se řidiči neukázní a nezpomalí, radary budou.

Mám názor trochu jiný, vůči těmto radarům kritičtější. Podle mě je to nehoráznost, i když v souladu se zákonem.

Jak se měřilo v roce 2006

Když začal platit v roce 2006 bodový systém, dělali jsme v MF DNES velký přehled, jak se kde měří a za jakou rychlost už člověk dostane pokutu. Zpravidla to bylo tak, že stejně přišla až při šedesátce a v těch hodně přísných lokalitách za nějakých 55 až 56 km/h (ano, po odečtení odchylky mohl jet člověk 53 km/h). Ale to byly výjimky. Podotýkám, že tehdy umíralo na silnicích více než tisíc lidí ročně.

V průběhu let se situace na silnicích zlepšila, piráti se občas vybodovali a v roce 2023 zemřelo při nehodách „jen“ 455 lidí. Není to nula, ale člověk by stejně nečekal u radarů zpřísnění. Realita ale byla zřejmě taková, že se lidem nechtělo platit a sundali nohu z plynu, takže radnice vydělaly méně. Proto přitvrdily. Některé „radarové pasti“ se staly legendou. Třeba Dvůr Králové nad Labem. Tam podle zprávy na iDNES.cz vydělali třeba v roce 2018 celkem 19 milionů korun za 27 tisíc přestupků, které zaznamenalo osm radarů. V článku je i zmínka, že se přikupují další. Jaká je tam tolerance, text neuvádí.

Jestli je rychlost 51 km/h nebezpečnější než 50 km/h, už nechám na posouzení expertů a Járy Cimrmana, ale není lehké si ty hodnoty hlídat. Člověk musí jet trochu méně. Co když to bude trochu z kopce? Co když šlápne na plyn trochu víc?

Mohu říci jako šofér, který jede většinou mezi 45 až 50 kilometry v hodině, že to není nic příjemného. Táhne se za mnou troubící kolona agresivních jedinců vytočených úplně doběla.

Co s tím? Já bych zachoval praxi s radary, které posílají pokutu „za padesátku“, až když člověk překročí šedesátku, na rizikových úsecích častých nehod a u škol klidně při rychlosti kolem 55 km/h (tedy 58 s tolerancí). Buďme milosrdní a tolerantní. A to nemluvím o tom, že kvůli nepřehlednému „lesu značek“, o kterém jsme také nedávno psali, člověk pořádně ani neví, kolik kde má vlastně jet.

Na závěr malé utopistické zamyšlení pro všechny příznivce těchto „loupežnických“ radarů: představte si, že by nějaká technologie umožnila měřit řidiče úplně všude. Jen vyjedete z garáže, za rohem, na všech kilometrech silnic a dálnic. Jakmile vám tachometr vystřelí na těch 54km/h, přijde vám hned obsílka. Chtěli byste to? A kolik byste zaplatili?

Všichni bychom se rázem stali bezdomovci v exekucích, zato v hodně bohatých městech. Podle mě to technicky brzy možné bude, třeba bude řidiče samo „měřit“ jeho auto. To bude jízda, co? Ten radar nastavený na 51 km/h je prvním krokem.

Autor je editor MF DNES.