Dokud řidiči nezpomalí, radary se obcím vyplatí. Jsou z nich stroje na peníze

Jenže tím, jak sjíždíte z kopce do města, udržet přesně padesátikilometrovou rychlost na tachometru je téměř nemožné a o pár kilometrů to většina řidičů poruší. A rovnou jim přijde pokuta.

Právě takových radarů je po České republice nejvíce. Těch, kdy sice mohou města argumentovat bezpečností dopravy, přecházejících i třeba dětí, ale jejichž jedinou devízou je vybrat peníze. Je to geniální stroj. Většina řidičů totiž pokutu, která jim přijde dopisem nebo do datové schránky, zaplatí. Respektive většina majitelů vozidel – protože právě těm přijde s tím, že řidič vozidla je úřadu neznámý. Nikdy se přitom nikdo nepřizná, že řídil. Protože přece si nikdo nenechá připsat trestné body do karty řidiče, kdy po dvanácti přijdete o řidičský průkaz.

Je neoddiskutovatelné, že radary u silnic, kde je obce a města instalovaly, snížily rychlost provozu. Protože každý, kdo tudy už někdy jel a pokutu dostal, si sakra dobře zapamatuje, kde radar je. Obecně nejsem proti radarům, nechť ten, kdo porušuje rychlost, zaplatí. Jen mi někdy přijde, že radary tam prostě nejsou proto, aby řešily rychlost, ale proto, aby obcím plynuly peníze. Protože jak jinak si vysvětlit, že třeba v tunelu, kde je radarů několik, vám přijdou třeba tři pokuty z úseku, kterým jste jeli sedmdesát místo padesáti, ale jen proto, že jste zvyklí, že tam se vždy sedmdesát jezdí. Proč město nepošle jednu pokutu, když evidentně řidič jel celou dobu stejnou rychlostí, ale hned tři?

Radarů jsou po republice stovky a města si tak jednoduše vydělávají peníze. Tak třeba sedmitisícový Vimperk měří na deseti místech. Zejména ve vesnicích, přes které vede silnice do Německa. Loni vybral 39 milionů korun a platí řidiči, kteří tudy jedou i třeba 54 kilometrů v hodině, po odečtení tolerance radaru 51 kilometrů.

Vimperk dostal od jednoho z řidičů ale dobrou lekci za radar v Korkusově Huti. Ten dostal v lednu 2021 pokutu 1 500 korun, se kterou nesouhlasil, odvolal se do správního řízení a následně ke krajskému úřadu a pak dal vše k soudu. A vyhrál. V umístění radaru totiž našel chybu – dopravní policista, který vybudování radaru schválil, totiž do svého rozhodnutí napsal vzdálenost od začátku obce neboli od cedule, ale firma jej umístila o pár metrů dopředu.

Soud proto jasně řekl, že pokuta neplatí. Vimperk se pak rozčiloval, že jet má řidič přece padesátikilometrovou rychlostí v celé obci. Jenže to je přesně ono: když pravidla, tak je musí ctít všichni. Stejně tak argumentují řidiči, kteří jedou 54 kilometrů v hodině a pokutu už dostanou, když říkají, že jestli jedou 50, nebo 54 je v podstatě stejné.

Z radarů se prostě staly stroje na peníze a bude jich jen přibývat. Nedávno jsem mluvil s jedním ze starostů, který si je pochvaloval. Tvrdil, že dokud ve městě budou radary, vůbec nemusí řešit, kde vezme peníze na vytápění bazénu nebo chlazení ledu na zimním stadionu. V tom je vše. Řidiči budou chybovat vždy a radary přibývat.

Původní města je budou rozšiřovat, ta, která zaspala, rychle dohánět dobu. Jakákoliv debata o tom, jestli jsou v pořádku, nebo ne, je zbytečná. Řidiči mají jet v obci 50 kilometrů v hodině, cokoliv nad je přestupek. A dokud řidiči v Česku nebudou jezdit, jako když vyjedou za hranice, kde se velkých pokut bojí, provoz radarů se obcím a městům vyplatí.

Autor je investigativní reportér MF DNES.