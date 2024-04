MACHALICKÁ: Na Malostranském Cimrmana. Nebyl by lepší než Radecký, jenž sloužil Habsburkům?

Názor

Tak a je to tady zase a vypadá to, že tentokrát je to úplně „na vážno“. A co prosím? No přece znovuinstalace pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí. Už o něj nebojuje jen pár milovníků starého mocnářství, ale zdá se, že pražští zastupitelé tento úkol pojali jako zásadní.