Raději doopravdy cítit a prožít život. Třeba v divočině

Konaly se v několika šumavských městech – ve Vimperku, Sušici, Klatovech, a především ve Volarech, kde jsou (potažmo byli) oba hrdinové doma, utonulý František a jeho dvojče Ondřej. Na všech těchto místech, kde se jinak do kina moc nechodí, byly sály plné. Výtěžek pomůže šedesátníkovi Ondřejovi, který po nečekané bratrově smrti zůstal sám nejen na dům s hospodářstvím a zvířaty, ale především na samotný život.
O filmu jako takovém tu na schodišti vykládat nechci. Udělali už to za mě jiní, právem ho pochválili a možná i varovali jemné duše, kterým v biografu vadí výraz hovno nebo prdel. Mnoho jiných tam totiž snad ani nepadne. To ale neznamená, že jde o dílo vulgární: právě naopak. A o tom vyprávět chci.
O bytí a nebytí nejen u piva
Devadesátiminutový dokument totiž mezi neustálými hádkami obou bratrů, jadrnými slovy a až nemravně nádhernými záběry šumavské přírody prozrazuje cosi velmi zásadního o povaze lidské existence, o životě, smrti a jejich podstatě, kterou by staří fenomenologové pojmenovali fascinans et tremenda – fascinující a děsivá. Tím spíš, že se na tento film už vždycky bude chodit i jako na závěť protagonisty, který bezprostředně po jeho dokončení dožil svůj život.
Nejen že se Ondřej s Františkem o trvání a konci, žití a smrti stále dokola baví, a to ne jenom v okamžicích, kdy je do filozofického rozpoložení uvrhne několik lahváčů a nějaký ten rumík. Protiklad života a smrti, bytí a nebytí se neustále vrací i v epizodách jinak střídmého děje.
Úvodní setnutí kohouta – byť se děje z příčiny ryze pozemské, totiž že šel svým majitelům na nervy – evokuje předkřesťanský zvyk stínání, kořenící ve zvířecích obětech. Ty měly zajistit, že smrtka si přijde na své na zvířeti a nebude kosit v řadách lidí. V zápase o řádně udržované pozemky přichází před kamerou o svůj slepý podzemní život krtek, jakkoli mu protagonisté krátce předtím vyhlašují svobodu. A také býk, ze kterého zbude po dramatické porážce jen hromada flákot připravených k zamražení, „mrtvá hmota“, či jak ho to daný pan Klišík tituluje, nepamatuju si to přesně a ani nevím, zda to říká Ondřej, nebo František, oni jsou si vážně hrozně podobní.
To vše se odehrává v kulisách proměn ročních období, pučení a mření, s působivým upalováním sněhuláka na závěr, kde spojnice – jakkoli možná nezáměrná – s pálením všelijakých těch moran a jiných zimních příšer bije nejenom etnologa do očí.
Víc než jen dokument o dvou důchodcích
„Život je iluzí chvilkovou / výkřikem do ticha / Pošetilé úsilí / pohár jejž ti vnutili / doušek lahodné chuti / předpokladem smrti / kterážto je nám jistota / předpokladem života“ – veršuje František ve sbírce, kterou po jeho skonu přátelé vydali jako víceméně soukromý tisk. Ve filmu to shrnuje stručněji: „Smrt je předpokladem života.“
Možná je to jen působivě znějící floskule. Možná se nad ní můžeme zamyslet o oběti, která zaručuje pokračování života, jak je to vlastní mentalitě všech starobylých kultur, nevyjímaje křesťanství. Určitě ale – a o tom jsem přesvědčená – je to jeden z důvodů, proč je Palánova kniha o lidech žijících na dřeň tak široce přitažlivá a proč se i na film budou lidé houfně chodit dívat. Nejenom jako na předem slavný dokument o dvou bláznivých důchodcích. Ale jako na výpověď o tom, co dnešní západní společnosti tak bytostně schází: o životě, který lze doopravdy cítit a prožít, jen když jsme si stále vědomi i jeho opaku – smrti.