Palce nahoru a dolů. Jak poznat, že stříháte metr do důchodu?

Na jeho webu se dají najít klenoty jako :-[. Znamená prý „uživatel je upír“. Grafické smajlíky jsem si neoblíbil. Mám na mysli takové ty obrázky, které nabízí klávesnice v telefonech a všelijakých jiných zařízeních. Klasika je žlutý rozesmátý obličej. Spousta programů jím automaticky nahrazuje řetězec dvojtečka-pomlčka-závorka.

Pokud to udělají mně, přepíšu smajlík zase zpátky na textový. Někdy je nutné přidat mezeru navíc. Své odmítání grafických smajlíků jsem dlouho považoval za známku lpění na starých časech a odporu k pokroku. Minulý týden jsem se ale dozvěděl, že to je ještě horší.

Prozradit na sebe, že už stříháte metr do důchodu, můžete i grafickými emotikony. Nejdůležitější z nich je podle blogu Gawker.com symbol vztyčeného palce. Pokud ho na webu používáte, abyste někoho povzbudili nebo dali najevo souhlas, můžete se rovnou vrátit do hrobu. Pro příslušníky generace Z je pasivně agresivní.

Generací Z jsou myšleni lidé narození zhruba od poloviny devadesátých let do doby krátce po roce 2010. O jejich vztahu k emotikonu se vztyčeným palcem nedávno psalo množství amerických a britských webů. Gawker tvrdí, že všechny články vycházely z jedné konkrétní diskuze na serveru Reddit.com.

Jeden z uživatelů v ní popisoval své potíže v práci. Nastoupil do svého prvního dospělého zaměstnání. Musel v něm pracovat se staršími kolegy. Ti mu posílali emotikon vztyčeného palce. Starší diskutující problém nechápali. Další z přispěvatelů vlákna jim ho vysvětlil.

„Mladší lidé (Pro informaci: je mi 24.) chápou emotikon palce nahoru jako opravdu pasivně agresivní. Je extrémně nezdvořilé, když vám ho někdo pošle. Lidé v mém věku v kanceláři to nedělají. Lidé z generace X to dělají pořád. Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl a dostal z hlavy, že to neznamená, že jsou na mě naštvaní.“ Generací X jsou míněni lidé narození mezi lety 1965 a 1980.

K odlišnému vnímání emotikonů existují i empirické doklady. V roce 2021 uspořádala firma Perspectus Global smajlíkový průzkum mezi lidmi od 16 do 29 let. Identifikovala deset symbolů vnímaných jako známky ultimátního boomerství.

Kromě už diskutovaného palce nahoru to bylo třeba srdíčko, opice se zakrytýma očima, zaškrtávací fajfka, palec propojený s ukazovákem nebo tleskající dlaně. Sám nepoužívám ani jeden z nich. Zaškrtávací fajfky by mi možná mohlo být trochu líto. Připadá mi, že někdy může být užitečná. Srdíčko mi ale udělalo radost. Nemůžu ho vystát.