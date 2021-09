KUBÁNEK: Radikální řez? Šampionát každé čtyři roky stačí. Fotbaloví bossové zvažují konání jednou za dva roky

Názor

ÚHEL POHLEDU. Ještě ani nedošlo na kontroverzní šampionát v Kataru, do rozšířeného mundialu se 48 týmy zbývá téměř pět let, ale přitom je tu už návrh na další revoluci v pořádání fotbalového mistrovství světa. Co takhle následující World Cup udělat už v roce 2028 a v nastoleném trendu konání každé dva roky pokračovat?