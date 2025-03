Trumpovi a Muskovi se nedivím. Rádio Svobodná Evropa kádruje evropské země

Sám dlouholetý spolupracovník tohoto rádia pan Jefim Fištejn, kterého si velmi vážím, v televizi jasně řekl, že nesouhlasí s vysíláním Rádia Svobodná Evropa do Evropy, která je přece již svobodná, či ne? S ním samozřejmě souhlasím. Jenže podle vedení RFE, jestli jsem dobře slyšel, Maďarsko a Rumunsko už zřejmě zase nejsou svobodné země a potřebují slyšet tu správnou pravdu dnešních komentátorů zjevně ovlivněných woke. A tak se opět zahájilo vysílání Svobodné Evropy do obou těchto zemí.

To, že momentální politické dění v obou zemích se někomu, třeba i mně, nelíbí, neznamená to, že je zde ohrožena demokracie, protože vedení těchto zemí bylo demokraticky zvoleno. Podobně se některým, třeba i mně, nemusí líbit politická situace na Slovensku, ale jednou tamější politická reprezentace byla ve svobodných volbách většinou zvolena, tak je demokratická, ať se nám její činnost líbí nebo ne.

Je to věc jejich lidu, koho si zvolili a koho si příště zvolí nebo zda si svou vládu svrhnou. Nemáme žádné právo jim do toho mluvit, natož ovlivňovat je zahraničním vysíláním Svobodné Evropy (jaký to paradox!), potažmo názory nějakých redaktorů a komentátorů.

To je kádrování a jak trefně řekl pan Jefim Fištejn, mohla by Svobodná Evropa třeba znova zahájit vysílání do Česka, když se vlády ujme někdo, kdo se nebude redaktorům a komentátorům v RFE líbit.

Rádio podobného ražení pro Rusko, Bělorusko, Dálný Východ určitě ano, proč ne. Ale vůbec se Muskovi a Trumpovi nedivím, že chtějí zastavit vyhazování milionů dolarů pro vysílání, které ztratilo své oprávnění a navíc je zneužíváno módními levičáckými woke názory. Ten Elon Musk, kterého vůbec nemusím mít rád pro jeho tvorbu technologického světa řízeného AI vedoucího ke zkáze homo sapiens, má zase pravdu.