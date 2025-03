Chceme Svobodnou Evropu? Úsporný krok USA vyvolává emoce, rádio bereme za rodinné stříbro

Mnozí to berou jako součást kulturní války mezi Amerikou a Evropou. Elon Musk, „zlý muž“ prezidenta Trumpa, se nechal slyšet, že tato média – vedle Svobodné Evropy má být utlumen i Hlas Ameriky – jsou „šíleně levicová“.

Dokáže přesvědčit dosud nepřesvědčené?

To zní až komicky. I kdyby ty stanice „šíleně levicové“ byly, své vysílání cílí hlavně do zemí, kde nejde o souboj levice a pravice. Kde jde spíš o etnicitu a mocenské vlivy. Třeba v ruštině pro ruské menšiny v Pobaltí, aby nebyly odkázány jen na státní propagandu z Moskvy. Ale když ty kulturní války jsou tak přitažlivé, že.

Ze střední Evropy, Česka, Polska i Slovenska vysílání RFE už dříve vycouvalo. Ale opět se vysílalo pro Maďarsko, což mohlo trumpovce rozčílit. Ale to není jádro věci. Zajímavější je, jak zní titulek rozhovoru s Lídou Rakušanovou, známou osobností českého vysílání RFE, pro web Seznam Zprávy: Rádio Svobodná Evropa může být odpovědí na příval ruských lží.

Tedy ne že by Moskva nelhala, ale… Při vší úctě k Rakušanové a RFE, není v éře webu tento názor už na okraji reality? Člověk se zkušeností života v komunismu i sféře vlivu Moskvy si nemůže pomoci, aby k tomu cosi nedodal. Třeba toto.

Svobodnou Evropu – a jiné „štvavé vysílače“, jak se říkalo před čtyřiceti lety – poslouchají hlavně ti, kteří se ruským či jiným lžím sami vyhýbají. A fanoušci ruských či jiných lží se zas vyhýbají poslechu RFE a podobných stanic. Neděláme si o jejich nynějším vlivu a dopadu na kultivaci demokracie a svobody trochu iluze? Nefunguje to ve světě pevných názorových bublin už jinak?

Toť otázka. U nás, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku se už bez RFE obejdeme, rozmanitost soukromých médií či webů je značná. Přijde-li tedy řeč na zachraňování nebo uchování RFE, jde hlavně o areál postsovětský.

Hlavně aby to svině schytaly

Pro jistou generaci – a autor těchto řádek k ní patří – je Svobodná Evropa hlavně nostalgickou vzpomínkou na statečné lidi v redakci (zažili i atentát) a na pocit dobrodružství při konzumaci zakázaného ovoce. Jména jako Firt, Peroutka, Pecháček, Kryl, Jezdinský či Rakušanová patřila k tomu nejlepšímu, k čemu jsme se tu upínali.

Můžu dodat osobní vzpomínky. Třeba z vojny, z léta 1984 na Libavé, v sovětském vojenském prostoru. Velitel roty, mladičký poručík, namontoval na tank čtyřmetrovou anténu se slovy, že si pustíme do sluchátek Svobodnou Evropu.

Či z prosince 1988, kdy Svobodka přestala být rušena. Možná z úsporných důvodů (rušičky požíraly hodně proudu), ale spíš na popud Gorbačovovy Moskvy (ta žádala o vypnutí rušiček Československo, protože rozhlasový signál nad Ruskem byl rušen právě od nás).

To vše patří ke generačním zážitkům. Slyšet tehdy hlas Karla Kryla, Slávy Volného či Lídy Rakušanové bylo něco, co se ani s odstupem nezapomíná. Ale byl to obraz z totalitního světa, který víc než demokracii kultivuje touhu po tom, aby to ti špatní – ať už jim říkáme bolševici, rusáci, dezoláti či svině – schytali. Bez velkého ohledu na to, zda ti „naši“ mají stoprocentní pravdu. Toto je třeba při veškeré úctě k RFE a jejímu dílu zmínit.

A teď vraťte Sochu svobody

Na základě historické zkušenosti je zřejmé, proč se u nás bere Svobodná Evropa jako rodinné stříbro. Proč se, když USA zastaví její financování, hledají cesty, jak ji udržet. Jak udržet v Praze instituci s úctyhodnou nálepkou boje proti totalitě. Proč ministr Lipavský zvažuje, jak uchovat její provoz za evropské (unijní) peníze.

Ano, má to jasnou logiku. Ale našinec si v podvědomí chtě nechtě říká. Dejme si pozor, aby se z té záchrany nestala spirála kulturní války s Amerikou. Abychom RFE nedrželi hlavně pro dobrý pocit z toho, jak jsme to Trumpovi nandali. Jemu natruc.

Dva dny poté, co Trump oznámil, že se rozhodl minimalizovat Agenturu pro globální média, se ozval francouzský europoslanec Glucksmann. Navrhuje, aby USA vrátily Sochu svobody, kterou jí Francie v červenci 1876 – ke 100. výročí Deklarace nezávislosti – věnovala. Právě takto by se ta spirála dala rozvíjet.