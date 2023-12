Kdo se nezblázní, není normální aneb Snažení versus křehkost života

Tentokrát mi padl do očí zápis psaný tužkou a kupodivu celkem čitelně, což není pravidlem: „… z toho aby se člověk zbláznil. Kdo se nezblázní, není normální.“ Nepamatuju si, jestli je to myšlenka zaslechnutá, nebo moje, myslím ale, že moje, a docela mě teď pobavila. Jen už nevím, co mě k ní přivedlo. Možná zprávy o tom, jak se horší psychické zdraví populace.

Bavila jsem se o tom nedávno s jedním kolegou nad skleničkou červeného vína a on si myslí, že mladí jsou rozmazlení. Nesmí se jim říct nic, co by se jich mohlo dotknout, protože by to mohlo narušit jejich sebevědomí, nejsou ochotni pořádně zabrat v učení ani v práci, při neúspěchu se přitom hned hroutí. Kdybyste holčičce řekli, že tenhle účes jí nesluší, nebo dokonce že by měla trochu zhubnout, můžete hned začít se sháněním psychologa, ne-li psychiatra.