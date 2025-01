Podnikatel z východu. Když manýry českého zbohatlíka řadí Čechy ke sprostotě a hlouposti postav z Gogola

Takže místo citlivé opravy starého statku v rozporu s plány vystaví palác, který má šestkrát větší rozlohu než původní objekt a tudíž vyčnívá do krajiny. Místo, které stavba zohyzdila, je opravdu nádherné, dominuje mu vápencové pohoří Luberon, je to skalnatý kraj posetý malebnými vesničkami a památkami a už od roku 1977 je chráněnou krajinnou oblastí. Předvést právě tady takovou zpupnost a ignoranci nemohlo projít.

Vítek, o němž se rádo píše jako o „kontroverzním podnikateli“, si už v západní Evropě, kde provozuje své obchodní aktivity, vysloužil velkou oblibu. Třeba ve švýcarské Crans-Montaně zastavil lyžařské vleky, jelikož místní komunální politici kupodivu nepanáčkovali, jak si představoval. Takže zvolil metodu, jaká by mu nejspíš doma prošla, ale ve Švýcarsku okamžitě do sporu vstoupil (ne jako u nás) dozorový orgán Spolkový úřad dopravy a žádal vysvětlení, proč byly vleky zastavené, jinak pánovi odebere koncesi. A vleky se rozjely.

S věčnou nálepkou „východ“

Ve Francii se rovněž s Vítkem nemazali, i když to trvalo. Odvolací soud v Nîmes víceméně potvrdil rozsudek z roku 2022 a třináct let po zahájení stavebních prací nařídil demolici vily a rovněž padly velké pokuty pro dvě společnosti, které dům v rozporu s povolením stavěly. A když si tak našinec pročítá francouzský tisk, jistě ho potěší kvalifikace miliardář z východoevropské země. Ale tuhle nálepku, která není zeměpisná, nýbrž ideová, si Vítek plně zaslouží, bohužel ale padá i na nás, na Českou republiku, významně poškozuje naše renomé a řadí nás někam do Asie, ke sprostotě a hlouposti postav z Gogola, který se takovým poměrům uměl geniálně vysmát.

Ale on ten smích mrzne na tváři, protože je to pořád jako mor a nelze se toho zbavit. Jsou to manýry zbohatlíků z devadesátých let, kdy se ve velkém v bývalých satelitech Sovětského svazu, tedy i u nás, rozkrádaly státní majetky a všem to prošlo. A nejdrzejší kluci byly právě v té velké zemi, kde zítra znamená včera. Nakonec to ale přepískli, když dosadili Putina a mysleli si, že jim bude zobat z ruky. To nic nemění na věci, že od ruských oligarchů se ti naši dobře učili.

Právě teď v brněnském Národním divadle o tom všem uvedli skvělou hru Brita Petera Morgana Vlastenci, která dokonale analyzuje zrod diktátora a je jakousi anatomií nezákonných procesů, které ho vygenerovaly. Inscenace Jakuba Šmída je výtečná s přesnými hereckými výkony a divák si hned uvědomí, proč se nás ta nálepka „východ“ pořád tak drží, i když ležíme v srdci Evropy a třeba Rakousko, jak naznačuje i jeho název, je o dost víc na východě než my.

Zkouška inscenace Vlastenci v Národním divadle Brno, 7. ledna 2025. Zleva Tomáš Šulaj jako Boris Berezovskij a Roman Nevěčný jako Alexandr Koržakov. FOTO Profimedia.cz

Je to synonymum pro nekončící korupci, nezákonnost, mafiánské praktiky, pohrdání pravidly, Rusové v tom hrají prim odjakživa a zanesli to po válce i k nám. Skoro všem šíbrům z devadesátek to prošlo a my se zřejmě v tomto marasmu budeme brodit dál a tak se asi budeme muset smířit s tím, že jsme pořád z východu.