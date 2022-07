Rady padlých titánů Kalouska a Topolánka

Po přečtení knížecích rad obou padlých politiků skutečně nelze najít ani jeden bod, za který by většina voličů v České republice v dnešní politické a ekonomické situaci zvedla ruku. Dalo by se skoro říct, že kdyby vládní pětikoalice slepě uskutečnila dva až tři z nich (například zrušit strop odchodu do důchodu, zvýšit spoluúčast ve zdravotnictví či přestat s vyplácením státního příspěvku na stavební spoření), zaručeně dostane lidi do ulic a raketovým způsobem urychlí pokles popularity.