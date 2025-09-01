Velká manifestace před volbami. Koleduje si Rakušan o „Středulův syndrom“?

Nicméně velí k němu politický marketing. Sázka na pohodu, na páchání dobra, pečlivě prezentovaném na sociálních sítích, evidentně ovoce nenesla. Strany původní pětikoalice zatím v průzkumech na nadpoloviční většinu ve sněmovně sumárně nedosahují. Čili před STANem, podobně jako před Spolu, nyní ční jako nejpravděpodobnější podoba budoucnosti odchod do opozice (Piráti tam už jsou). A zlepšení tak logicky může přinést jenom nějaký útok.
Vít Rakušan nepřebírá roli pretendenta na premiéra poprvé. Vystupoval v ní již před čtyřmi roky, byť k ní tehdy byl trochu dotlačen. Koalice Pirátů a Starostů neboli PirStan si tenkrát v preferencích dlouho vedla lépe než Spolu, leč její kandidát na premiéra Ivan Bartoš v konfrontaci s Andrejem Babišem ztrácel body. V rámci tehdejšího protibabišovského tábora tak vznikla iniciativa, jež měla spontánní dynamiku, ba možná i původ na sociálních sítích, aby roli kandidáta na předsedu vlády převzal Vít Rakušan.
V praxi však za PirStan stále vystupovalo duo Bartoš-Rakušan, ze kterého si Andrej Babiš trochu střílel, že jako neví, kdo z oněch dvou je tedy ten lídr. Ve finiši se ale vzchopil Petr Fiala, milion hlasů propadlo, příznivci STANu překroužkovali Piráty a… a tak se nám ujala vlády Pětikoalice.
STAN z celé situace vytěžil vlastně nejvíc, poněvadž díky preferenčním kroužkům zaujal pozici druhé největší vládní strany, jen o fous za ODS. Po čtyřech letech z toho ovšem pramení i jedna velká obtíž. Nyní „stanisté“ kandidují samostatně, a chtějí-li obhájit stejně početný klub, musí dostat zhruba stejně hlasů, jako minule jejich koalice s Piráty, tedy okolo patnácti procent. I proto vyhlásil Vít Rakušan jako svůj cíl překonání zmíněné mety. A pokud se preference jeho hnutí pohybují dost pod patnáctkou, v jeho zákulisí musí houstnout atmosféra, jelikož poměrně velký počet stávajících poslanců a poslankyň tuší, že se na podzim už do poslaneckých lavic nevrátí. A že si tudíž budou muset hledat novou práci.
Od chvíle, kdy se STAN vyšvihl mezi celostátní parlamentní strany, fungoval jako přitažlivé „béčko“, trochu coby „svodka“ pro všechny, kdo se zařazují do liberálního středu, jsou prozápadní, a hlavně vědí, co nechtějí: populisty. Tedy ani ČSSD, ani ANO, ani Okamuru, ani něco podobného. A jimž ODS nebo lidovci přijdou nadmíru vyhranění či příliš pravicoví nebo konzervativní.
Hnutí vzešlé z komunální politiky však nikdy pořádně nevědělo, jak se vymezit obsahově, čím má být samo o sobě, ne pouze v komparaci s jinými. Nějaký čas mu svědčila symbióza s TOP 09, jež právě jistou ideovou vyhraněnost dodávala. Jejich vztah ale nevydržel, patrně i z toho důvodu, že ho část „stanistů“ vnímala jako příliš svazující. Nicméně od rozchodu s topkou se STAN stále hledá, koalice s lidovci skončila hned na startu, partnerství s Piráty pohřbila jejich kroužkovací blamáž.
Jak tedy STAN vlastně definovat? Nejspíše jako partičku okolo Víta Rakušana, jež se drží mainstreamu Evropské unie s určitými korekcemi, je samozřejmě pro NATO a v hodnotových nebo genderových otázkách zaujímá liberální postoje. A která, jako všichni, hodně sází na marketing, na osobní profily pár čelních politiků, na zpravidla obecné fráze. A rovněž skrývá doma ve skříni jednoho ošklivého kostlivce jménem Dozimetr.
Nyní má procentíčka preferencí k vysněným alespoň patnácti procentům zajistit šéfova verbální razance, deklarování velkých ambicí. Vít Rakušan dokonce svolává na týden před volbami „společnou manifestaci demokratických sil, velké společné vystoupení občanské i politické“. Milion chvilek pro demokracii se však připojit nehodlá.
Rakušanovi tak hrozí, že si užene „Středulův syndrom“. Šéf odborů chtěl oponovat masové demonstraci na Václavském náměstí z počátku září 2022, vyvolané růstem cen energií, jíž kralovali „dezoláti“, vlastní akcí. Avšak v říjnu téhož roku na ni skoro nikdo nepřišel. Zmíněná blamáž rovněž pohřbila jeho prezidentské ambice. Sice kandidoval, ale z katastrofální porážky na poslední chvíli vycouval odstoupením ve prospěch Danuše Nerudové. Nicméně i jako šéf odborů od té doby připomíná chromou kachnu.
Vít Rakušan se nyní popere o hlasy hlavně se Zdeňkem Hřibem, jenž si určitě nenechá vzít – do každých voleb nesmírně výhodnou – startovací pozici opozičníka. Třeba dá i těch patnáct procent, ale na premiérství mu to asi nepostačí. O jeho politické budoucnosti tak rozhodne především schopnost vést si dobře neboli hodně pragmaticky v povolebních jednáních, leč v situaci patrně mnohem méně příjemné než před čtyřmi lety.