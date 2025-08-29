Rakušan by se měl vrátit do školy. Děti by mu řekly, že za sliby si nikdo nic nekoupí

„Dobrou kampaň“ nezaloženou na nenávisti a rozdělování předvedl Rakušan dokonale – strávil velkou část projevu nadáváním hnutí ANO, SPD, Stačilo! a potměšilostmi vůči koaličním partnerům z ODS, KDU-ČSL a ODS sdruženým ve SPOLU. Jeho slova, že STAN není žádné „béčko“, jsou v přímém rozporu s výsledky sociologických průzkumů, kde strana Víta Rakušana vystupuje jako ta druhé volby.
Na Rakušanova slova, že chce být předsedou vlády, zareagoval premiér té současné, tedy Petr Fiala. Vzhledem k historii STAN, s níž ti, kteří kandidovali dříve, už znovu kandidovat nechtěli (viz TOP 09 nebo Piráti), mohlo profesoru politologie dávno dojít, že i když s Vítem Rakušanem vypije čtyři piva, aby si plácli, že s hnutím ANO ne, pořád platí stupňování slova nepřítel, které k nám ze zahraničí přinesl prezident Miloš Zeman: nepřítel, úhlavní nepřítel, koaliční partner.
Podle současných preferencí by STAN i při zisku vytoužených 15 procent musel počítat s tím, že ANO spadne více než na polovinu, SPOLU se propadne alespoň o šest procent, SPD, na jehož kandidátkách jsou i další malé strany, se do Poslanecké sněmovny nedostane, Stačilo!, kde hrají prim komunisté a sociální demokraté také ne, Piráti už vůbec ne a Motoristé sobě také ne. Zpět tedy do skutečnosti a k programu.
Jistě, pane ministře
Za současné situace, s inflací, která za této vlády dosáhla kumulativně více než 30 procent, a dále zdražuje už mnohokrát zdražené, jsou návrhy na zavedení eura, eutanázie (i pro mladistvé), bezplatné menstruační prostředky ve školách a manželství LGBT důležité jako škrabka na namrzlé čelní sklo v parném letním dni. Ostatně, na Štvanici, kde se STAN sešel, svítilo slunce a idylu kazil jen zvuk sekání trávy či křovinořezu v pozadí (dle zvuku).
Dozvěděli jsme se, že STAN chce růst ekonomiky o tři procenta a více. To chceme všichni, ale co STAN tři roky dělal ve vládě? Starost o penzisty? Kdyby neoddalovali věk odchodu do důchodu a neosekávali zákonné valorizace, nemuseli by teď jedním dechem dodávat sliby o sociálních službách.
Řešení korupce, exekucí a lobbingu od strany zatížené kauzou Dozimetrem i bitcoinovou kauzou kvůli náměstkovi ministra spravedlnosti Karlu Dvořákovi (STAN) je humoristická vsuvka. Mimochodem, poslanec Havrávnek za ODS řekl, že oni podrželi STAN v kauze Dozimetr, a proto je STAN podrží v bitcoinové kauze.
Digitalizace poštovních služeb poté, co za Víta Rakušana pošta rušila pobočky a písemnosti teď chodí všelijak, působí až surreálně. Úplný dadaismus je podpora podnikatelů tím, že budou mít jeden portál a budou moci vyplácet mzdy v eurech. Nebylo by třeba lepší snížit daně právnickým osobám a povinné odvody OSVČ, které za této vlády narostly?
Přesun centrálních úřadů do regionů je super – ideálně se bude přejíždět mezi regiony opačným směrem? Plán zachování ministerstva pro místní rozvoj, když Česko brzy bude v EU čistým plátcem, je stejně hodnotný jako snížit počet úředníků tak, že se najmou například na ministerstvo pro snižování administrativní zátěže. Ať žije seriál Jistě, pane ministře!
Strašení nepomáhá
Sliby ohledně školství po výkonu ministra Beka (STAN) jsou natolik směšné, že je netřeba dále rozepisovat. Výborný je slib zachovat Centrum proti hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra – odhalování nepřátelských kejklů je určitě potřeba. Nelze ani nevzpomenout průzkum, který zadalo ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem, ohledně obav z ovlivnění voleb. Nadpoloviční většina dotázaných se obává, že volby zmanipuluje současná vláda ve svůj prospěch.
Mimochodem, proti jakýmkoliv dezinformacím a nepřátelským akcím zvenku i zevnitř je nejodolnější společnost, která žije v dostatku s oprávněnou důvěrou, že o vnitřní i vnější bezpečnost se starají v pozadí z daní placení lidé, aniž by se kvůli tomu museli občané nervovat. Kdo by věřil nepřátelské propagandě, když by bylo nad slunce jasnější, že daně jsou nízké, potraviny a spotřební zboží levné, na ulicích je bezpečno a bydlení, školství a zdravotnictví fungují jedna radost?
Vít Rakušan pronášel svá slova s učitelskou dikcí, což je jeho původní povolání. Pokud by se vrátil do školy, možná by mu i děti vysvětlily, že rozhodují činy a za sliby si nikdo nic nekoupí. Po 3,5 letech, kdy vládl, může neúspěchy házet na zbytek vlády (včetně Pirátů), ale kdo mu to uvěří? Rakušan působil jako vtipálek na funusu svého vládnutí, které dovedlo vládní strany tak daleko, že působí rezignovaně, protože si uvědomují svůj výkon. Strašení vším a všemi nepomáhá, neboť důkazy úspěšného vládnutí zoufale chybí.