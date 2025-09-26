Děsem proti strachu. Předvolební Česko připomíná pouťový strašidelný hrad

Tohle říkal voličům na mítinku, kde burcoval voliče, aby nezvítězila „stojednička strachu“. Tou pan ministr vnitra myslí vítězství opozice, sám nosí tričko s nápisem „101 demokratů o to tu jde“. Jedním dechem ovšem dodává: „Kampaň založená na strašení od kohokoliv mi nevyhovuje“, případně „Strach paralyzuje, proto pokud vás někdo straší, je to ta nejhnusnější věc, která se dá dělat, a tomuto ještě můžeme zabránit…“
Neztratit kritičnost a skepsi
Kdyby nebylo před volbami, mohli bychom poslat pana předsedu Starostů na příslušná lékařská vyšetření, jeho tvrzení vypadají dost schizofrenně. Ovšem ve strašení není sám, premiér Fiala například vyslovil obavu z ruských tanků v Brně, ale rozhodně nikoho nestrašil. Pokud se podíváme na opozici, ta také mocně straší a varuje, jen se jí jaksi nedostává té protistrachové rétoriky (možná to bude tím, že ji netíží „vládní odpovědnost“).
Rakušan, bílý kůň a závěr kampaně jako malovaný. Od Dozimetru k přepisu údajné nahrávky
Se svou trochou do mlýna přicházejí i média, naposledy mne zaujala zpráva, že prý šéfům elitních útvarů hrozí po volbách čistka. Aha, a nebyl to náhodou Vít Rakušan, kdo se sešel v roce 2021 s policejním prezidentem (to ještě ani nebyl jmenován ministrem vnitra), aby mu řekl, že ho vyhazuje? Ale to přeci nebyla čistka, ale „demokratické opatření“.
Ano, jsou lidé, kteří se voleb bojí, děsí je ztráta vlastního vlivu a moci. Pak mohou být lidé, kteří se nechali vystresovat a čekají každý druhý den nálety ruských bombardérů. No, a třetí skupina se možná bojí toho, že by v naší zemi další čtyři roky vládla bohorovná partička, která si osobuje monopol na demokracii.
Stále věřím, že žiju v Česku, které nikdy neztratilo zdravou míru kritičnosti a skepse a na koncentrované hrůzy všech stran bez výjimky se dívá skrz prsty, asi jako na umělé umrlce ve strašidelném hradu. To ovšem neznamená, že by voličům byly volby lhostejné, nikoli. Rozmýšlejí se a jako vždy vybírají nejmenší zlo.
Při tomhle nesnadném úkolu se nedá bodovat taktikou, která dělá z každého přemýšlejícího člověka hlupáka. Ale jestli chce někdo na voliče pouštět hrůzu, je to jeho volba. Prosím, jen nezkoušejte na naše kampaňující vrcholné činitele na oplátku vybafnout, ani je nezkoušejte překvapit nějak jinak, hrozí jim totiž aktuálně smrt z vyděšení.