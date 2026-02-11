Mělo by jít o potvoru prokázanou jen na třech ostrovech v Indickém oceánu. Všechny patří k Andamanám. Zoologové žábu poprvé popsali v roce 1998 jako Ranu charlesdarwini. Druhové jméno bylo na počest slavného britského přírodovědce. Rodové pojmenování Rana je česky skokan. Zástupci tohoto početného rodu kuňkají i v našich tůních, rybnících či na lukách a v lesích. Andamanská žába se však mezi nimi ohřála jen čtyři roky.
Po uplynutí této doby ji totiž žábologové přesunuli do příbuzného rodu Ingerana. Jeho zástupci se dají chytit převážně v Indii, Vietnamu, na Borneu a tak podobně. Ani mezi Ingeranami se ale Darwinova žába nedočkala klidu. V roce 2022 ji přírodozpytci znovu přemístili.
Tentokrát to bylo do zatím posledního rodu Minervarya. Je znám hlavně z indického subkontinentu. Vyšlo totiž najevo, že původní Rana charlesdarwini, později přejmenovaná na Ingeranu charlesdarwini, je blízce příbuzná jinému druhu Minervarya andamanensis. Jak ze jména plyne, žije rovněž na Andamanách.
Žába tak získala své dnešní jméno M. charlesdarwini. Na první pohled působí vcelku obyčejně. Dorůstá střední velikosti. Samičky měří něco mezi 29 a 38 milimetry. Samci jsou menší, okolo 25 až 29 milimetrů.
Souboj pohlaví
Zhruba v roce 2019 si těchto tvorů víc všiml zoolog z Harvardovy univerzity, Sathyabhama Das Biju. Zaujal ho neobvyklý způsob rozmnožování M. charlesdarwini. Loni na jaře o něm s týmem dalších kolegů napsal vědecký článek. Ostrovní Darwinova žába podle něj žije v drobných tůňkách a loužích. Když přijde na věc, sameček vyleze samičce na hřbet a pevně ji uchopí.
Samička se pak se samečkem otočí a začne couvat ven z tůňky. Hledá kmen nejbližšího stromu. Posléze na dřevinu pozadu vyšplhá a začne klást svá vajíčka do nejbližší příhodné prohlubně v její kůře.
Sameček vajíčka průběžně oplodňuje. Když je snůška nakladená, pár se rozloučí. Z vajec se po čase vylíhnou pulci a spadnou zpátky do vody.
Manévr samečka je mezi žábami vcelku běžný. Říká se mu také latinským slovem pro objetí amplexus. Může se stát záminkou konfliktů.
Pro samičky jde o energeticky nákladnou záležitost. Musí nosit samečka na zádech. Snaží se proto amplexus spíše zkrátit. Samci se pokouší o opak. Zvyšují tak počty oplodněných vajíček.
|
Nejromantičtější tvor na zeměkouli. Když už narazíte na toho pravého, držte se ho zuby nehty jako tykadlovka
Obranná taktika
Couvání na strom je ovšem neobvyklé. Mohlo by mít různé příčiny. Jedna z nich je, že se žába snaží samce, kterého si vybrala, pro sebe ubránit. Nespáření žabáci totiž mohou být agresivní. Své úspěšnější vrstevníky někdy dokonce koušou. Snaží se je od samičky oddělit a zaujmout jejich místo.
Vylézt se svým vyvoleným na strom proto vypadá z pohledu žáby jako výhodná taktika. Je samozřejmě i velice romantická. Kde se ale vzalo couvání? Mohlo by rovněž souviset s obranou před agresivními sexuchtivými žabáky.
John Gould univerzity v Newcastlu přišel v časopisu New Scientist s ještě jedním nápadem. Samička podle něj leze na strom pozadu, aby lépe viděla na tůňku či louži pod sebou. Snaží se tak zařídit, aby její potomstvo po vylíhnutí dopadlo do příznivého prostředí.
„Mohlo by to zvýšit šanci a zaručit, že její potomci spadnou přímo do vody,“ prohlásil Gould.
Plyne z toho poučení. Pokud nechce přijít o svou lásku, vylezte s ní na nejbližší strom. Je to záruka, že vás nic na světě nerozdělí.