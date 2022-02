Pierpaolo Piccioli a Whoopie Goldbergová na Met Gala (New York, 13. září 2021) | foto: AP

Názor

Kdo chce zdůraznit zhoubnost rasového vidění světa, často sahá do zásobníku reálií nacistického Německa: rasové zákony, trestný čin hanobení rasy, oddělení rasové hygieny v akademickém ústavu. Známe to z knih, dokumentárních i hraných filmů, třeba podle Oty Pavla. Jenže v pokrokovém světě, který sem míří z USA, to vypadá jinak.