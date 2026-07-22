Mimo jiné řekl, že mezi Asiaty a bělochy je více inženýrů než mezi Afroameričany a že Afroameričané dosahují ve škole horších výsledků než běloši. Soud v Lovani jej za to odsoudil k pokutě čtyři tisíce eur. Soudce přitom připustil, že Van Langenhove svá tvrzení opřel o vědecké poznatky a statistická data, ale odsoudil jej za to, že „prezentoval fakta způsobem, který podle soudu podněcuje nenávist vůči osobám chráněným protirasistickým zákonem“.
Pouze na individuální bázi
Něco takového vypadá na první pohled naprosto skandálně. Belgický soud kriminalizuje statisticky ověřená data, tedy hrubě porušuje svobodu slova! Soud ve zdůvodnění rozsudku říká: „I kdyby byla všechna Van Langenhoveova tvrzení založena na vědeckých důkazech a statistických údajích, tak to na trestním úmyslu nic nemění. Van Langenhove není stíhán za šíření nepravdivých informací, ale protože prezentoval fakta způsobem, který podle soudu podněcuje nenávist vůči osobám chráněným protirasistickým zákonem.“
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Nehorázné rozhodnutí. Bývalý ombudsman kritizuje verdikt Evropského soudu
I já si sice myslím, že onen rozsudek je problematický, ale je potřeba upozornit na jednu zásadní věc. I pokud by bylo po vyloučení všech ostatních faktorů (především socioekonomických a environmentálních) spolehlivě zjištěno, například, že průměrná hodnota IQ je u Evropanů či amerických bělochů vyšší než u Afroameričanů, nemělo by to pro praktické účely žádný význam. Způsobilost vykonávat nějaké zaměstnání vyžadující vyšší IQ nebo jiné pozitivní charakteristiky musí být samozřejmě posuzována jedině na individuální bázi.
Pokud se někdo pokouší vyvozovat závěry z takových statistických dat, zavání to podle mého názoru skutečně rasismem, který může individuální lidi poškozovat. A obávám se, že proto ten belgický rozsudek zase až tolik skandální není.