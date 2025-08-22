105 let od narození Bradburyho. Má jeho slavný román k naší realitě blíže, než si myslíme?

Knihovny mě vychovaly. Věřím v knihovny. Nevěřím na univerzity. Nemohl jsem jít na vysokou školu, tak jsem chodil do knihovny tři dny v týdnu po dobu deseti let.
Tak mluvil Ray Bradbury o svém vzdělání a z lásky ke knihám se vyznal právě v románu 451 stupňů Fahrenheita. Co je to za svět, v němž se pálí knihy a je pronásledován každý, kdo je doma schovává? Co je to za svět, v němž jsou spisovatelé, jejich příběhy i po tisíce let schraňované zkušenosti, postřehy a zobecněná svědectví největší hrozbou pro proklamovanou ideologii průměru? Napsal Bradbury sci-fi o vzdálené budoucnosti, nebo nás jen varoval před námi samými a 451 stupňů Fahrenheita má k naší realitě blíže, než si myslíme?
K hořícím knihám se vrátím, ale dovolím si malé zastavení u Bradburyho hororových povídek.
Tři podoby ďábla
Prázdniny v čase dospívání jsem trávila na vodáckých táborech a na chalupě bez elektřiny. Večery byly dlouhé, hodně se zpívalo a vyprávělo. Moje specializace byly horory. Přečetla jsem všechny dostupné hororové sbírky a po večerech dávala k dobru vlastní dramatizace děsivých příběhů. Ta nejúspěšnější byla o dívce Lavinii a strašlivém Samotáři, který v temné rokli, rozdělující malé město, vraždí osamělé ženy. Když jsem ponurým hlasem v závěru pronášela větu: „A za ní, v tmavém obývacím pokoji, někdo zakašlal,“ odměňovalo mě každé společenství temným, dusivým tichem.
Povídku jsem tehdy našla ve slovenském vydání třídílných Hitchcockových hororů, ve svazku „Strašidlá na dobrú noc“, pod názvem „Celé mesto spí“. Až později jsem si Bradburyho spojila s jeho známějšími horory „Malý vrah“ a „Zástup“, které vyšly v populární sbírce děsivých příběhů „Tichá hrůza“.
Tři povídky představují tři osobité obrazy zla. Tajemného masového vraha střídá Malý vrah, kojenec, který děsí svou matku k smrti. Autor nechává čtenáře tápat, zda se čerství rodiče pomátli, nebo přivedli na svět reinkarnaci ďábla, podobně jako rodiče nemluvněte v „Rosemary má děťátko“ Iry Levina.
V povídce „Zástup“ z roku 1943 se hlavní hrdina utká s démonickým a těžko zachytitelným nepřítelem:
„Zástup se sbíhal. Z místa, kde ležel, je matně slyšel přibíhat. Podle dupotu četných nohou po letní trávě, dlážděném chodníku a asfaltové vozovce a podle toho, jak se prodírali rozházenými cihlami k místu, kde jeho auto trčelo napůl do nočního nebe, s koly stále se ještě otáčejícími jako naprázdno se točící odstředivka, rozpoznával jejich stáří a velikost jejich postav. Nevěděl, odkud zástup přichází. Snažil se zůstat při vědomí a vtom se nad ním sevřely obličeje zástupu a visely nad ním jako velké třpytné listy k zemi nachýlených stromů. Vytvářely nad ním kruh, pohybovaly se, tlačily se a měnily, dívaly a dívaly se dolů, odměřovaly mu z obličeje čas života nebo smrti, přeměňovaly mu obličej, kam měsíc vrhal stín od nosu na tvář, v měsíční ciferník, aby zjistily, kolik dechu mu ještě zbývá, nebo zda už nikdy dýchat nebude…“
I tento příběh můžete vnímat dvěma způsoby. Buď hrdina po nehodě zešílí a obává se ďábelského zástupu mrtvých, který zabíjí oběti nehod a převádí je na svou stranu, nebo je Zástup skutečný a představuje koncentrované kolektivní zlo, před nímž není úniku.
Když jsou knihy nepřítelem
Čas od času se některé texty nepřítelem staly. Naposledy ve 20. století jedna totalita vybrané knihy pálila na náměstích, druhá v kotelnách a obě shodně šikanovaly, zavíraly, ba i likvidovaly jejich autory. Slovo je nebezpečná zbraň, knihy často skrývají podvratné myšlenky. Bradbury ale stvořil svět, v němž jsou nebezpečné všechny knihy. Proto mají požárníci za úkol je pálit, spolu s příbytky, v nichž se knihy vyskytují, a lidmi, kteří knihy odmítnou opustit. Takto vysvětluje šéf požárníků Beatty svému podřízenému Guyi Montagovi smysl jejich řemesla:
„Z neobvyklých věcí máš vždycky strach. Jistě se pamatuješ na spolužáka ve škole, který byl obzvlášť nadaný, který se nejčastěji hlásil a odpovídal na učitelovy otázky, zatímco ostatní dřepěli jako hromada vycpaných panáků a měli na něho vztek. A nevybrali jste si právě tohohle nadaného chlapce, když jste po vyučování chtěli někoho zmlátit nebo potýrat? Samozřejmě že ano. Všichni musíme být stejní. Nejsou všichni zrozeni svobodní a sobě rovní, jak říká Ústava, ale všichni jsou srovnaní. Jeden každý je věrný obraz všech ostatních; teprve pak jsou všichni šťastní, protože tu nejsou žádní velikáni, před kterými by se člověk cítil bezvýznamný nebo podle nichž by se mohl měřit. A tak, když se všude na světě stavěly domy ohnivzdorné, nikdo už nepotřeboval požárníky pro staré účely. Dostali novou práci, stali se ochránci klidu naší mysli, lidmi, kteří odstraňují náš palčivý, snadno pochopitelný a oprávněný strach z méněcennosti. Stali se oficiálními cenzory, soudci a katy.“
V této drsné vizi budoucnosti žijí lidé mezi velkými telestěnami, zapojeni do nekonečných seriálů a hloupých interaktivních her, aby nevnímali realitu a nežili přítomností. Zatímco v Orwellově 1984 používají totalitní režimy kašírovanou válku kvůli strašení a generování společného nepřítele, na něhož se soustřeďují negativní emoce, v Bradburyho totalitě je strach z reálné války cíleně vytlačován na okraj kolektivního vědomí a přebíjen sportem, pseudokulturou a uměle navozeným pocitem štěstí. Knihy plné individualistů a kverulantů žijících ve světě, kde jsou na sebe lidé zlí, tuto křehkou iluzi narušují.
Válečné apokalypsy
Sám Bradbury naznačoval, že román 451 stupňů Fahrenheita, poprvé vydaný v roce 1953, není vize vzdálené budoucnosti, že je přítomností. Nebyl přítelem moderních technologií, které dnes často viníme z odklonu od psaného slova. Přesto hledal kořeny té podivné společnosti bez knih, v níž se rodí stále méně dětí a udávání je považováno za záslužnou činnost, především v lidské závisti, frustraci a pohodlnosti.
„Kniha v sousedství je jako nabitá puška. Spal ji! Vyndej ze zbraně náboj! Zlom lidskou mysl! Bůh ví, kdo by se stal terčem sečtělého člověka? Já? Nestrpím to ani minutu.“
Proto také nezničí Montagovo město ve 451 stupních Fahrenheita a Zemi v Marťanské kronice moderní technologie, ale jiný lidský výmysl. Válka. Velký konflikt, který jsou lidé líní řešit a berou ho stále více jako samozřejmost, doutná pod povrchem dvou nejznámějších Bradburyho rozsáhlejších textů, aby v závěru přinesl děsivou apokalypsu, jež se vyhne jen hrstce prozíravých.
Jako mnoho básníků a spisovatelů považoval Bradbury válku za koncentraci zla, za všudypřítomné nebezpečí, které může přivodit zkázu naší civilizace. Knihy v naší společnosti dosud zakázané nejsou, ještě je nepálíme, zatím jen nutíme děti, aby o nich psaly referáty a učily se zpaměti prefabrikované rozbory z internetu, což jim je spolehlivě znechutí. Stále je tu však naděje, že se jednou vrátíme k jejich četbě a začneme brát vážně varovné vize, jež nám spisovatelé po staletí předkládají.