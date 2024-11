Záchranou může být reagonomika. Nízké daně mají vytáhnout lidi z chudoby a stát z problémů, jenže Češi jsou proti

A teď je v Česku navrhují ekonomové a vědci z think tanku PAQ Research, který vede sociolog Daniel Prokop, občas obviňovaný z toho, že je spíše stoupencem levice. Tento týden PAQ Research vydal studii o daních, kde se na Ronalda Reagana a jeho reformy odvolává.

Je to ale tak, že nejde o ryzí reaganomiku. Ta se vyznačovala nejen snížením daní, ale také snahou zmenšit stát a zejména sociální výdaje, utlumit inflaci a v neposlední řadě zvýšit výdaje na zbrojení. Navíc Reagan sice zavedl snížení daní pro všechny občany, snížil daně pro chudší, postižené a rodiny, ale z velké části se soustředil na snížení daní pro bohaté. Snažil se snížit nejvyšší sazby daní a ty skutečně klesly z více než 70 procent na nějakých 30 procent.

Byla za tím myšlenka, že při vysokých daňových sazbách se už nevyplatí lidem pracovat déle, protože každá další přidaná hodina práce a tím i zvýšený výdělek znamená jen malé zvětšení celkového příjmu. A protože lidé s vysokými příjmy podle některých teorií přinášejí ekonomice více než chudší a vytvářejí zároveň pracovní příležitosti pro ostatní, je dobré, když jsou nižšími daněmi motivováni k tomu pracovat déle a vydělávat více, protože je to nakonec přínosem i pro zbytek společnosti. Prostřednictvím vytváření nových pracovních míst a většího utrácení dochází k „průsaku“ jejich bohatství i do nižších pater společnosti.

Pomoc pro lidi s nižšími příjmy

Experti z PAQ ale nechtějí snižovat daně bohatým. Právě naopak. Soustředí se na snížení daní pro všechny prostřednictvím automatického zvyšování daňové slevy na poplatníka, což by nejvíce pomohlo těm chudším. Pro ně by to totiž znamenalo skutečně podstatné zvýšení reálných disponibilních příjmů.

Platili byste raději menší daně z příjmu, ovšem výměnou za vyšší daně v jiných oblastech? celkem hlasů: 52 Ano 30 Ne 12 Je mi to jedno 2 Nechci platit žádné daně 8

Dále navrhují například zvýšení slev na daních na děti a zavedení speciální daňové slevy na děti do tří let věku. Změnit by se měla výše odvodů zaměstnanců, takže by se snížily hlavně nízkopříjmovým, a trochu by vzrostly těm s nejvyššími výdělky. Zdůvodňují to tím, že je třeba změnit dnešní stav, kdy po několika různých změnách v daňovém systém jsou v některých případech fakticky procentuálně zdaňováni více ti, kteří vydělávají méně, a méně ti, kteří vydělávají více (počítáno i s odvody na povinné státní pojištění, nemocenské, sociální a zdravotní, co jsou také svým způsobem daně). Což opravdu není spravedlivé.

Celkově tak mají tyto úpravy blíže k některým levicovým receptům než k Reaganovi, byť výsledek, více peněz v rukou lidí, tím pádem vyšší zaměstnanost i rychlejší hospodářský růst, by měl být podobný.

Ne menšímu státu

Snížil by se nejspíš příjem státu, a to různě v různých variantách návrhu úpravy daní z dílny PAQ Research. Ten by byl zřejmě kompenzován nárůstem jiných typů daní, protože výzkumníci nepočítají s tím, že by chtěli zmenšovat sociální stát tak, jak se o to pokoušel Ronald Reagan. PAQ už například publikoval studii navrhující vyšší zdanění alkoholu, návrh na speciální zdanění sladkých nápojů a připravuje i další návrh, kde zřejmě navrhne vyšší zdanění půdy, nemovitostí či části OSVČ, kteří bez zřejmého důvodu platí výrazně nižší daně než zaměstnanci na podobných pozicích.

Prostě na rozdíl od Reagana lidé spojení s PAQ většinou nechtějí menší stát. Mají přitom oporu ve většinovém názoru společnosti, která také nechce menší stát, protože by to znamenalo méně služeb poskytovaných státem, většina občanů Česka nechce třeba placení poplatků za studium či příplatků ve zdravotnictví. Jenže bez toho bude naše reaganomika fungovat jen omezeně, případně vůbec.